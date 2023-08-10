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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكشف عن الكرة الرسمية لكأس آسيا 2023

كرة كأس آسيا 2023
كرة كأس آسيا 2023

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن الكرة الرسمية التي سيتم استخدامها في كأس آسيا 2023، والتي ستقام خلال الفترة من 12 يناير المقبل حتى 10 فبراير 2024 في قطر.


وذكر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي، أنه تم تصميم الكرة الرسمية (فورتيكس كأس آسيا 23) لتحمل روح الإثارة والحماس والسرعة، وهي تتضمن اللون العنّابي الخاص بالدولة المضيفة قطر، كما أن تصميم الكرة يتضمن في الوسط شعار كأس آسيا 2023 في قطر، والذي يستوحي من ألوان وأشكال تعبّر عن روح وجوهر البطولة وكرة القدم الآسيوية.


وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم:" يسرنا أن نقوم بالإعلان عن أحدث الإنجازات في رحلتنا قبل انطلاق النسخة المقبلة من جوهرة بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك عبر الكشف عن الكرة الرسمية لكأس آسيا 2023 في قطر".

وأضاف:" نحن واثقون بأن التصميم المبتكر، والتكنولوجيا المستخدمة من قبل الشركة المصنعة، سيمنحان أفضل 24 منتخباً في قارة آسيا كرة مباريات على أعلى مستوى".


 

كرة كأس آسيا 2023

 

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