وفاة طرزان الغربية.. أضرار كارثية تسببها المنشطات لجسم الإنسان

اثارت وفاة لاعب كمال الأجسام طارق محمد صاحب العقد الرابع من عمره والمعروف إعلاميا بطرزان الغربية وصاحب ألعاب القوى الخارقة بسبب تناول جرعة منشطات تسببت في وفاته جراء أزمة قلبية مفاجئة .. جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا حول اضرار المنشطات ، الأمر الذي جغلنا نفتح موضوع مخاطر المنشطات والمكملات الغذائية التي يتناولها لاعبي كمال الاجسام علي الجسم، ونرصد اهم مخاطرها وفقا لموقع mindbodygreen

مخاطر المنشطات علي الجسم

- بروز الصدر أو الثدي عند الرجل.

- تساقط الشعر.

- قد تسبب العقم.

- ظهور حب الشباب.

- ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

- ارتفاع ضغط الدم.

- آلام المفاصل.

- انفعالات أو تصرفات عنيفة.

كما قد تسبب تثبيطا لعملية النمو فيما لو تم استخدامها في سن المراهقة.

من أخطر المنشطات هرمون النمو والمعروف أيضا "غوانادوتروبين"، وهو هرمون يفرزه الجسم بشكل طبيعي ليحفز العضلات والجسم بشكل عام على النمو أثناء فترة الطفولة وحتى البلوغ. ويقوم بعض الرياضيين (بشكل غير قانوني) بأخذه لتحسين كتلتهم العضلية وتقويتها على الرغم من أن نتائجه غير مثبتة ومن أضراره:

⁃ وهن وضعف في العضلات.

- اختلال في تنظيم مستوى الغلوكوز (السكر) في الدم.

- اعتلالات في عضلة القلب.

- ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

⁃ كما ان إيرثروبويتين هو خطر ايضا فهو علاج هرموني يستخدم في علاج حالات الأنيميا التي تصيب مرضى الفشل الكلوي، حيث يحفز انتاج خلايا الدم الحمراء، الأمر الذي يزيد من كمية الأكسجين التي تصل إلى العضلات، لذا يستخدم كمنشط لزيادة القدرة على التحمل.

⁃ فقد تسبب منشطات الإيرثروبويتين بما لا يقل عن 18 حالة وفاة بين متسابقي الدراجات الهوائية الذين شاع استخدامه بينهم خلال فترة ا

⁃ يزيد العلاج من خطر الاصابة بالتجلطات (الجلطات القلبية، السكتات الدماغية و الجلطات الرئوية).

⁃ كما ان الكرياتين خطر وهو مكمل غذائي، إلا ان الافراط في تناوله قد يسبب أعراضا سلبيه؛ ففي حال تناول جرعات زائدة قد يتسبب في تلف أو ضرر في الكلى كما قد يتسبب في احتباس السوائل في الجسم.وقد يؤثر الأعراض الجانبية والمخاطر التي يعرض الشخص جسمه لها.