خبير اقتصادي: انتهينا من المراجعة الرابعة لصندوق النقد والبرنامج قيمته 8 مليار دولار

أكد هاني جنينه الخبير الاقتصادي، أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بـ8 مليارات دولار مقسمة إلى 8 مراجعات والمراجعة الرابعة تمت بنجاح، مشيرا إلى أننا سنرصد استقرار في الدخل النقدي للمواطنين خلال السنوات المقبلة.

المراجعة الرابعة لصندوق النقد

وأوضح هاني جنينه، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أننا انتهينا من المراجعة الرابعة لصندوق النقد والبرنامج قيمته 8 مليار دولار مقسمين إلى 8 مراجعات، مضيفا: "خلصنا منهم 4 مراجعات تمت بنجاح والصندوق بمبدأ الشفافية يعرض التفاصيل لما تم في المراجعات السابقة".

وأضاف هاني جنينه، أن مصر يتبقى لها خلال الشهور القليلة المقبلة مراجعتين الخامسة والسادسة فقط، موضحا أن برنامج الاصلاح الاقتصادي لمصر يعالج 3 قضايا، لافتا إلى أن صندوق النقد يتوقع أن التضخم ينخفض ويصل إلى 13% والسنة القادمة قد ينكسر تحت 10% وهذه المعدلات لم تحدث في مصر منذ 3 سنوات وهذه مؤشرات ايجابية.