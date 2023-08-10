قبل ما تقطع.. كيفية دفع فاتورة المياه أونلاين

يقدم موقع صدى البلد الإخباري، كيفية الاستعلام ودفع فاتورة عداد المياه الكترونيا والتي وفرتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بإمكانية سداد فواتير مياه الشرب ، عبر موقعها الإلكتروني، أو من خلال الموبايل عبر تطبيق 125، وذلك للتسهيل علي المواطنيين وضمان راحتهم وعدم ضياع وقتهم.

ويرغب المواطنون في معرفة كيفية دفع فواتير المياه بشكل الكتروني، من خلال الموبايل عبر الانترنت، ولضمان عدم ازالة العداد او قطع المياه، لتفادي تراكم الفواتير.

دفع توافير المياه الكترونيا من الموبايل 2023

تقدم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عددا من الخدمات للمواطنين، يمكن الآن الاستفادة منها الكترونيا وجائت موضحة في البيان التالي:-

كيفية دفع فاتورة المياه

تطبيق خالص

تطبيق سهل بالقاهرة والإسكندرية

تطبيق أمان

تطبيق الهاتف المحمول ١٢٥ والمتاح لنظام الأندرويد من خلال الرابط Google Play و لنظام IOS من خلال App Store

تطبيق فورى

طريق الموقع الإلكتروني للشركة القابضة





كيفية دفع فاتورة المياه

وفرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خدمة الدفع الإلكتروني لفواتير الاستهلاك ، من خلال تطبيق الشركة القابضة على الهاتف المحمول «125-HCWW» والمتاح على نظامي التشغيل الأندرويد وIOS.



مزايا تطبيق شركة المياه 2023





- كما يمكن من خلال التجبيق إرسال إشعارات بأعمال الصيانة المخططة وغير المخططة والتعرف على توقيتات انقطاع المياه لتنبيه المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه.



- كما يمكن من خلال التطبيق الخاص بشركة المياه التعرف على المعلومات والأخبار الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

- إرسال إشعارات عن كيفية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.



- "ارسل اقتراحك"، أحد آليات تطوير الخدمة من خلال رسائل المستخدمين.



- يمكن من خلال الاجتماع تلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء كسور مواسير المياه، أو طفوحات الصرف الصحي، أو الشكاوى المحاسبية والجودة.



- كما يوفر التطبيق إمكانية إرسال صورة من خلال هاتفك أو كاميرا الهاتف، تعبر عن الشكوى.



- ومن خلال التطبيق يمكن التحديد الدقيق لموقع الشكوى على الخرائط الجغرافية.



- ويمكن من خلال التطبيق الخاصة بشركة المياه سداد فاتورة المياه "أونلاين".



الاستعلام عن فاتورة المياه

الاستعلام عن فاتورة المياه



وأتاحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال تطبيق قراءتي عددًا من الخطوات يجب أن يتبعها المشترك للاستعلام عن فاتورة استهلاك المياه الشهرية، بالدخول على التطبيق الرسمي لشركة مياه والصرف الصحي الخاص

اختيار المنطقة التابع لها.

إدخال اسم المشترك المدون على الفاتورة بشكل صحيح.

الضغط على زر البحث.

تظهر أمامك تفاصيل فاتورة المياه التي تريدها.

كيفية دفع فاتورة المياه عبر تطبيق 125



كيفية دفع فاتورة المياه عبر تطبيق

ويمكن دفع الفواتير عن طريق تطبيق 125على الهاتف المحمول، بتحميل تطبيق 125على الهاتف المحمول، واتباع الاتي:-

إنشاء حساب بالبيانات المطلوبة.

اختيار الشركة التابع لها.

إدخال رقم السداد الإلكتروني والمسجل على فاتورة المياه الخاصة به.

تظهر قيمة الفاتورة ويمكن سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة.

طريقه الاستعلام عن فاتورة استهلاك المياه برقم العداد

طريقه الاستعلام عن فاتورة استهلاك المياه برقم العداد



وفرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد والذي يتضمن 14 رقما من خلال:-

إدخال المستخدم في تلك الحالة على موقع الشركة الخاص بالمياه في المنطقة التي يسكن فيها.

إدخال رقم العداد في الخانة المخصصة له.

الضغط على كلمة بحث.

ثم تظهر الفاتورة بكامل بياناتها.

خطوات الاستعلام عن فواتير المياه أونلاين 2023

تبدأ أولي خطوات الاستعلام عن فواتير المياه أونلاين الدخول على موقع الشركة القابضة لمياه الشرب

وفى هذه الخطوة ضمن خطوات الاستعلام عن فواتير المياه أونلاين يتم اختيار ايقونة احسب فاتورتك بنفسك، لمعرفة قيمة الفاتورة الشهريةووكتابة كافة البيانات المطلوبة بدقة.



وفى هذه الخطوة يتم اختيار أيقونة دفع الفواتير من خلال الرابط الإلكتروني.

ويمكن للمواطنين أيضا الحصول علية العديد من الخدمات لشركة مياه الشرب وذلك من خلال التطبيق الجديد الذي يتم تحميله فقط علي الموبيل ويمكن للمواطنين الاستعلام ودفع الفواتير من خلاله.