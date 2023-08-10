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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

10 مزايا.. أعرف الفئات المستحقة لـ بطاقة الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

 تسعي الحكومة إلي تقديم كافة سبل الدعم للمواطنين والفئات المستحقة بكافة صوره خاصة ذوي الهمم حيث تقدم الدولة من خلال وزارة التضامن،  بطاقة الخدمات المتكاملة والتي تتضمن العديد من المميزات التي يحصل عليها حامل البطاقة.


فئات يمكنها الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة 


وتوفر بطاقة الخدمات المتكاملة،  لذوي الهمم الكثير من المميزات والتسهيلات فى التعليم والأندية والعديد من المجالات.

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كيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

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خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والمميزات التي توفرها


وهناك فئات محددة للحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة والتي تشمل مايلي :-

- مرضي الجذام.

- وتشمل الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ).

- كما تتضمن أيضا طيف التوحد.

- وأيضا صغر أو كبر حجم الرأس.

- كما تشمل الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة الشلل الدماغي.

- كما تتضمن أيضا الشلل الرباعي النصف العلوي أو السفلي.

- ضمور العضلات.

- تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

- الإعاقات المتعددة.

- كما تتضمن الفئات المستحقة فقد البصر.

المستندات المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة


وهناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة التي تتضمن مايلي:-

- يلزم تحضير صورة من بطاقة الرقم القومي الشخصية بشرط أن تكون سارية.

- كما تشمل الأوراق المطلوبة صورة للمؤهل الدراسي.

- كما تتضمن أيضا إثبات نوع الإعاقة ودرجتها من خلال تقرير طبي يفسر ذلك فلا غنى عن التقرير.

- وتشمل أيضا المستندات والأوراق المطلوبة صورة شخصية لصاحب الإعاقة شريطة أن تكون حديثة لم يمر عليها سوى أيام أو شهور.

ميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

- يحصل حامل بطاقة الخدمات المتكاملة عليوالكشف المجاني في المستشفيات.

- كما يمكن لحامل بطاقة الخدمات المتكاملة الجمع بين معاشين.

- وأيضا توفر البطاقة الدمج في المدارس والجامعات والمعاهد.

- كما يمكن التعيين نسبة 5% من عدد العاملين.

- وتشمل أيضا المميزات الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات.

- كما يحصل حامل بطاقة الخدمات المتكاملة على الإعفاء من الضرائب.

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خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والمميزات التي توفرها

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مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة | تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- الخصومات على وسائل النقل والمواصلات.

- خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

- خصومات في الأندية الرياضية.

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