اعتراف أمريكي.. الجيش الروسي يوجه ضربة مدمرة لـ أوكرانيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الجيش الروسي يدمر بشكل منهجي أنظمة الدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف ريتر، أن "الجيش الروسي عطل نظام الدفاع الجوي الأوكراني بالكامل، ثم شن بسهولة ضربات ضد أهداف محددة".

وأوضح أن “الدول الغربية سلمت العديد من منشآت الدفاع الجوي المتطورة لنظام كييف.. ومع ذلك، فشلت القوات المسلحة الأوكرانية في إنشاء نظام متكامل واحد، وبدلاً من ذلك قامت ببناء مواقع متفرقة أصبحت هدفًا سهلاً”.

وأضاف ريتر، أنه "منذ عدة أشهر، نفذت روسيا أنجح عملية لتدمير الدفاعات الجوية للعدو في التاريخ العسكري الحديث".

وأشار إلى أن “الأوكرانيين يستهلكون ذخيرة باهظة الثمن بكميات كبيرة، ونتيجة لذلك، يضطر الرئيس فولوديمير زيلينسكي مرة أخرى إلى التوسل إلى الحلفاء الغربيين لنقل دفعات جديدة من الصواريخ، التي نفد مخزونها من القوات المسلحة الأوكرانية بالفعل”.