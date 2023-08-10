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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة وشيكة.. إعلان صادم من أمريكا بشأن الهجوم الأوكراني المضاد

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة أعطت أوكرانيا كل ما طلبته من أجل الهجوم المضاد، لكن الهجوم يسير ببطء وسيكون من الأصعب الاستمرار فيه من الخريف.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال كيربي: "لقد أكملنا جميع الطلبات من قائمة احتياجات أوكرانيا وسنواصل القيام بذلك... في حين أن كل شيء لا يتحرك بالسرعة التي يريدها زيلينسكي فالوقت ليس في صالحهم”.

وأوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أنه “مع بداية الخريف، سيكون من الصعب على القوات الأوكرانية المناورة واستخدام الطائرات بدون طيار مع أنظمة الدفاع الجوي”.

وأمس، أظهر استطلاع أجرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن  55٪ من المشاركين لا يدعمون التمويل الإضافي لبرنامج الدعم العسكري لأوكرانيا.

وأوضحت  “سي إن إن”، أن 51 ٪ من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن السلطات الأمريكية قد فعلت ما يكفي بالفعل، ويعتقد 48 ٪ أن واشنطن يجب أن تبذل المزيد من الجهود لمساعدة أوكرانيا.

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ولفتت إلي أن هجوم الجيش الأوكراني المضاد المتعثر قد يصبح مشكلة سياسية كبيرة للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي في الولايات المتحدة.

وأضافت أن البيت الأبيض، قلل من شأن الادعاءات بأن محاولة الجيش الأوكراني للتقدم تفقد زخمها.

الهجوم المضاد الولايات المتحدة أوكرانيا زيلينسكي

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