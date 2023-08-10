سقوط شخصين يتاجران فى المخدرات بالسويس

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة .

تمكنت عقب تقنين الإجراءات فى مديرية أمن السويس من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام – كمية لمخدر الأيس "الشابو" – سلاح أبيض - ميزان حساس – مبلغ مالى).

وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.