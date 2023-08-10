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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم 100 عامل مثالي بشركة مصر للغزل والنسيج

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حفل تكريم العامل المثالي لشركة مصر للغزل والنسيج في ختام فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي لعمال الشركة وأسرهم تنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية دعم ورعاية قطاع العاملين بالشركات والمصانع وتوفير كافة سبل الرعاية اللازمة لهم في ظل اهتمام الدولة بصناعة الغزل والنسيج.

 

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جاء ذلك بحضور المهندس أحمد شاكر رئيس شركة مصر للغزل والنسيج، الأستاذ عوض السحراوي رئيس اللجنة النقابية بالمحلة، مديري المديريات الخدمية. 

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني، تلاوة القرآن الكريم ،تلاه كلمة الأستاذ عوض السحراوي رئيس اللجنة النقابية للمحلة التي وجه خلالها الشكر  للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم للعمال.

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واستكمل الحفل بكلمة المهندس أحمد شاكر رئيس شركة مصر للغزل والنسيج والتي بدأها بتوجيه الشكر للمحافظ على دعمه الدائم للشركة مشيرا إلى أن أثر فاعليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي للعمال وأسرهم بات ملموسا لدى العمال داخل الشركة وأن العنصر البشري يعد أساس العملية الصناعية وأن الشركة  هدفها صناعة تاريخ جديد في المحلة، فيجرى الاهتمام به بالتوازي مع تطوير المنشآت لخلق كوادر قادرة على التعامل مع الفترة المقبلة والتطوير الذي يحدث، من خلال نهج عملي.

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واستهل محافظ الغربية كلمته بتوجيه التحية لكل عامل ساهر في عمله بمصنعه، وكل يد تبنى واليد الخشنة الطاهرة التي يحبها الله ورسوله، مطالبا العمال بالانطلاق للعمل والإنتاج نحو آفاق جديدة لبناء الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التي ستعيد لقلعة صناعة الغزل والنسيج النور، مشيرا إلى أن المحلة الكبرى تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية الصناعية وستصبح مدينة صناعية من الطراز الأول، وأكبر المدن الصناعية في الشرق الأوسط. 

وخلال كلمته أكد رحمي على تكرار الفاعليات بشكل مستمرة لخدمة عمال شركة مصر للغزل والنسيج وأسرهم معلنا على إنشاء مكتب لتلقى طلبات التوظيف لأبناء العمال وتلقي طلبات بطاقات الخدمات المتكاملة وطلبات تكافل وكرامة والطلبات التعليمية المختلفة داخل الشركة.


وسادت أجواء من البهجة بين العمال وأسرهم عند تكريم 100 عامل مثالي من عمال شركة مصر للغزل والنسيج ووجه العمال الشكر  لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قاطرة التنمية التي تشهدها الشركة وعلى اهتمامه الكبير بهم.

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واختتم الحفل بتكريم كافة الجهات المشاركة في تنفيذ الفاعليات (شركة مصر للغزل والنسيج، مديري المديريات الخدمية، المكتب الفني لمحافظ الغربية، العقيد فارس الأشوح ضابط اتصال المنطقة الشمالية العسكرية، الأستاذ أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة الكبرى).

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