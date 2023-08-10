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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

نائب وزير الإسكان يترأس اجتماعا لمتابعة مشروع محطة معالجة إسكندرية الغربية

محطة معالجة الصرف
محطة معالجة الصرف الصحي

ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية اجتماعاً لمتابعة موقف مشروع عملية توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، وذلك بحضور قيادات الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU) واستشاري المشروع، تنفيذاً  لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة متابعة موقف المشروعات المختلفة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ تلك المشروعات للإسراع في معدلات التنفيذ والاستفادة منها.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن المشروع يستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية من 462 ألف م3/يوم : 630 ألف م3/يوم، ورفع كفاءة المحطة من المعالجة الأولية إلى المعالجة الثنائية، ومعالجة الحمأة الناتجة من المحطة باستخدام الهواضم، وتحسين الوضع البيئي، وتوليد طاقة كهربائية.

وقال نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية: تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين جميع أطراف تنفيذ المشروع بغرض الإسراع من وتيرة تنفيذ التجهيزات تمهيداً لبدء أعمال التنفيذ وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي قد تواجه تنفيذ المشروع.

وفي ذات السياق، عرض المهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، مع استشاري المشروع، آلية تنفيذ المشروع بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والإتحاد الأوروبي، حيث تم الانتهاء من إعداد التصميمات الابتدائية والتفصيلية ومستندات الطرح وتم طرح الأعمال، وفي انتظار تقديم العروض من قبل المقاولين لتنفيذ المشروع.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة موقف الصرف الصناعي بمحافظة الإسكندرية بغرض متابعة التزام المصانع بالقوانين المنظمة فيما يخص معالجة الصرف الصناعي الناتج من المصانع للحفاظ على كفاءة التشغيل والصيانة بمحطات المعالجة، حيث استعرض ممثلو الجهاز التنظيمي خصائص الصرف الصحي الخام والصرف الصناعي من واقع النتائج التاريخية وبعض النتائج الحالية لمدخل محطة معالجة التنقية الغربية وبعض نقاط شبكات التجميع.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة والتي تتفق مع المشروعات الجاري تنفيذها في نطاق أعمال مشروع محطة معالجة التنقية الغربية وتضمين ذلك في مستندات الطرح الخاصة بالمشروع للحفاظ على الاستثمارات المتاحة للتنفيذ وتحقيق أقصى استفادة من تلك الاستثمارات.
 

الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق البنية الأساسية الاستثمارات الاسكندرية الأسكان

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