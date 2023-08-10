رابطة الأندية تعلن أسماء أفضل مدافعي الدوري الممتاز في الموسم المنقضي

أعلنت رابطة الأندية المصرية عن أفضل قلبي دفاع في الدوري المصري الممتاز للموسم المنقضي 2022 - 2023.

ونشرت رابطة الأندية المصرية عبر فيس بوك صورا لـ محمد عبد المنعم مدافع الأهلي وحسام عبد المجيد مدافع الزمالك وكتبت: "بناءً على تصويت الجمهور على كل منصات رابطة الأندية المحترفة، محمد عبد المنعم وحسام عبد المجيد هما أفضل قلبي دفاع خلال موسم 2022 /2023.

وكانت رابطة الأندية، أعلنت عن المرشحين لجائزة أفضل مدافع في موسم 2024/2023.

المرشحون لجائزة أفضل مدافع في الموسم

محمود علاء لاعب الاتحاد السكندري

حسام عبد المجيد لاعب نادي الزمالك

علي جبر لاعب بيراميدز

محمد دبش لاعب المصري

وفي تصويت اخر وضعت رابطة الأندية الرباعي التالي:

محمد عبد المنعم لاعب الأهلي

محمود مرعي لاعب فيوتشر

عمر فايد لاعب المقاولون العرب

أحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا كليوباترا، لتعلن الرابطة فوز حسام عبد المجيد ومحمد عبد المنعم.

محمد هاني أفضل ظهير أيمن في الموسم..

أعلنت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المحترفة، أفضل ظهير أيمن بالدوري المصري بناء على استفتاء الجماهير.

وأعلنت الصفحة أن الجمهور اختار محمد هاني كأفضل ظهير أيمن هذا الموسم في الدوري المصري وعلقت الصفحة: أداء استثنائي قدمه لاعب النادي الأهلي مساهمًا في فوز فريقه بلقب الدوري ".