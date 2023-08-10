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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد حلمي ومحمد رمضان وهنا الزاهد يجتمعون في الرياض ..فما السبب؟

صدى البلد

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره رحلته إلي الرياض عبر حسابه بموقع انستجرام.

و ظهر محمد رمضان برفقة شقيقه محمود  وهنا الزاهد وأحمد حلمي والمنتج حمدي بدر، وعلق: إلي الرياض. 

يستعد الفنان محمد رمضان مساء اليوم لافتتاح فيلمه الجديد ع الزيرو بالسعودية وذلك داخل الرياض فرونت في تمام الساعة السابعة مساء.

وبدأ محمد رمضان فى الترويج لافتتاح السينما فى السعودية من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام قائلا: بأمر الله النهاردة الخميس في الرياض فرونت الساعة ٧ مساءً هحضر معاكم فيلم ع الزيرو والجمعة أقوى حفلة في الرياض.

 

ومن المفترض أن يحضر العرض الأول فى الفيلم بالسعودية الفنانة جومانا مراد والتى وصلت منذ قليل إلى الرياض على متن طائرة خاصة بالإضافة إلى المنتج جمال العدل.

تفاصيل فيلم ع الزيرو

يناقش الفيلم قصة إنسانية لمعاناة أب فقير مع مرض ابنه و محاولة إنقاذ حياته، ولكن تتطور الاحداث و يصبح من الأغنياء.

 

الفيلم بطولة النجم محمد رمضان و النجمة نيللي كريم، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي, شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، تأليف د. مدحت العدل وإخراج محمد العدل و من إنتاج جمال العدل وأحمد العدل واستوديوهات ڤوكس.

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