عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في هذه الحالة .. المجلس العسكري في النيجر يهدد بقتل الرئيس المخلوع

صدى البلد

قال مسؤولان غربيان لوكالة أسوشيتد برس، اليوم الخميس، إن المجلس العسكري في النيجر قال لدبلوماسي أمريكي كبير إنهم سيقتلون الرئيس المخلوع محمد بازوم إذا حاولت الدول المجاورة أي تدخل عسكري لاستعادة حكمه.

قال مسؤول عسكري غربي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموقف، إن ممثلين عن المجلس العسكري أبلغوا وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، بالتهديد الذي تعرض له بازوم خلال زيارتها للبلاد هذا الأسبوع.

 

وأكد مسؤول أمريكي ذلك التهديد، والذي تحدث أيضًا شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

بازوم، الذي أطيح به في 26 يوليو، يقول إنه محتجز كرهينة في مقر إقامته.

وقالت الكتلة الاقليمية للايكواس يوم الخميس انها وجهت بنشر "قوة احتياطية" لاستعادة الديمقراطية في النيجر بعد الانقلاب. ومع ذلك، قدم مسؤولو الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تفاصيل قليلة وفشلوا في تحديد التكوين والموقع والتاريخ المقترح لنشر أي قوة تدخل عسكري.

التقى رؤساء دول غرب إفريقيا في العاصمة النيجيرية أبوجا لمناقشة الخطوات التالية بعد أن تحدى المجلس العسكري في النيجر الموعد النهائي المحدد يوم الأحد لإعادة بازوم، لكن محللين يقولون إن خيارات الكتلة ربما تنفد مع تلاشي الدعم للتدخل العسكري.

وكان تسعة من رؤساء الدول الـ 11 المتوقع حضورهم حاضرين، بمن فيهم رؤساء السنغال وغانا وساحل العاج وتوغو وبنين وغينيا بيساو وسيراليون. وشارك أيضا زعماء موريتانيا وبوروندي من خارج الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في الاجتماع المغلق.

عندما التقت نولاند بقادة الانقلاب في وقت سابق من هذا الأسبوع، مُنعت من الوصول إلى كل من تشياني وبازوم. ومُنع على الإطلاق وفد منفصل يتألف من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من الحضور.

النيجر عسكريين إحباط محاولة انقلابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ملامسة مواطن عفتها.. عقوبات تنتظر سائقا بتطبيق إن درايف

بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

فتوح يصدم الزمالك بشرطين قبل التجديد

بـ15 جنيها| مفاجأة بأسعار السجائر.. وشكل جديد للعلبة يمنع التلاعب

الزمالك "بيتفرج"| الخريطة الكاملة لصفقات الدوري المصري خلال ميركاتو الصيف.. وهذا الفريق اكتساح

تعليق مثير من رضا عبد العال على عقوبة حسين الشحات

مفاجأة | جوهرة الدوري الألماني يقترب من الأهلي

الكليوباترا مفاجأة.. الشرقية للدخان: انتهاء أزمة أسعار السجائر في هذا الموعد

ترشيحاتنا

تحذير لقائدي السيارات.. السير بدون فرامل يعرضك لغرامة 1500 جنيه بقانون المرور

نعينع قارئا والجمال خطيبا.. الأوقاف تستعد لأول صلاة جمعة بالسيدة نفيسة غدا

كيفية استخراج جواز سفر " أونلاين " 2023

في حوار خاص .. السيد قنديل يكشف تفاصيل برامج وكليات جديدة بجامعة حلوان الأهلية| وحقيقة زيادة المصروفات الدراسية

تنسيق الكليات 2023 .. نتيجة المرحلة الأولي عبر هذا الرابط

هجوم روسي كاسح.. الجيش الأوكراني: الوضع صعب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بـ1000 جنيه| حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية.. ومديرة دار نشر تفجر مفاجأة

فوائد لا تحصى| ماذا يفعل التين الشوكي بجسم الإنسان؟.. طبيب يفجر مفاجأة

سريع الانتشار.. أعراض متحور كورونا الجديد EG.5

خست 60 كيلو في وقت قصير وبدون دكتور.. سيدة بريطانية تثير الجدل

فيديو

عاجل.. تفاصيل زلزال وقع بالقرب من دمياط | ماذا حدث ؟..فيديو

في ظروف غامضة.. وفاة أصغر مغنية مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي وشقيقها «فيديوجراف»

‎وظائف مميزة في بنك مصر لحديثي التخرج.. الشروط والتفاصيل

الشرقية للدخان تعد بحل أزمة السجائر.. وأحمد موسى يحذر من الحيتان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ