في هذه الحالة .. المجلس العسكري في النيجر يهدد بقتل الرئيس المخلوع

قال مسؤولان غربيان لوكالة أسوشيتد برس، اليوم الخميس، إن المجلس العسكري في النيجر قال لدبلوماسي أمريكي كبير إنهم سيقتلون الرئيس المخلوع محمد بازوم إذا حاولت الدول المجاورة أي تدخل عسكري لاستعادة حكمه.

قال مسؤول عسكري غربي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموقف، إن ممثلين عن المجلس العسكري أبلغوا وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، بالتهديد الذي تعرض له بازوم خلال زيارتها للبلاد هذا الأسبوع.

وأكد مسؤول أمريكي ذلك التهديد، والذي تحدث أيضًا شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

بازوم، الذي أطيح به في 26 يوليو، يقول إنه محتجز كرهينة في مقر إقامته.

وقالت الكتلة الاقليمية للايكواس يوم الخميس انها وجهت بنشر "قوة احتياطية" لاستعادة الديمقراطية في النيجر بعد الانقلاب. ومع ذلك، قدم مسؤولو الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تفاصيل قليلة وفشلوا في تحديد التكوين والموقع والتاريخ المقترح لنشر أي قوة تدخل عسكري.

التقى رؤساء دول غرب إفريقيا في العاصمة النيجيرية أبوجا لمناقشة الخطوات التالية بعد أن تحدى المجلس العسكري في النيجر الموعد النهائي المحدد يوم الأحد لإعادة بازوم، لكن محللين يقولون إن خيارات الكتلة ربما تنفد مع تلاشي الدعم للتدخل العسكري.

وكان تسعة من رؤساء الدول الـ 11 المتوقع حضورهم حاضرين، بمن فيهم رؤساء السنغال وغانا وساحل العاج وتوغو وبنين وغينيا بيساو وسيراليون. وشارك أيضا زعماء موريتانيا وبوروندي من خارج الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في الاجتماع المغلق.

عندما التقت نولاند بقادة الانقلاب في وقت سابق من هذا الأسبوع، مُنعت من الوصول إلى كل من تشياني وبازوم. ومُنع على الإطلاق وفد منفصل يتألف من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من الحضور.