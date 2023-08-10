علق المخرج بيتر ميمي، على نجاح فيلم بيت الروبي، وتحقيقه أعلى إيرادات.

وكتب “ميمي”، من خلال حسابه الشخصي بموقع انستجرام: الحمدلله والشكر لله، رسميا #بيت_الروبي أعلى إيراد فى تاريخ السينما المصرية.

وحققت الأفلام في موسم عيد الأضحى إيرادات عالية، حيث يشهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم بيت الروبي للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم تاج للفنان تامر حسني وفيلم مستر إكس للفنان أحمد فهمي.

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس السبت 1 يوليو الجاري، حوالي 21572182 جنيهًا، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.