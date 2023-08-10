رئيس COP28: الوفاء بالتزامات التمويل البالغة 100مليار دولار للبلدان النامية خلال العام

قال الدكتور سلطان الجابر ، الرئيس المعين لـ «COP28»، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، المبعوث الخاص للمناخ، إن كوكبنا يزداد سخونة، ودرجات حرارة لم نشهدها منذ 125000 عام وتأثيرها واضح.

وبين الجابر في مقال له عبر مجلة التايم الأمريكية، إن تأثير ارتفاع درجات الحرارة واضح ويشمل حرائق الغابات من البحر الأبيض المتوسط إلى كندا والتي تسببت في إطلاق مليار طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأصبح طقسنا أكثر عنفًا ولا تزال باكستان تتعافى من فيضانات مدمرة العام الماضي، أودت بحياة الآلاف وألحقت أضرارًا أو دمرت 2.2 مليون منزل، كما عانت أوروبا وحدها ما يقدر بنحو 60 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة في عام 2022.

وتابع :" يجب على المجتمع الدولي بأسره أن يتحد ويلتزم بالإجراءات التصحيحية.. في أواخر (يوليو) ، التقيت في الهند بوزراء من مجموعة العشرين للدول المتقدمة والنامية الكبرى، إذ تنتج هذه البلدان مجتمعة 85٪ من الناتج الاقتصادي العالمي و 80٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وسيظل العالم رهينة التراخي المناخي، مع ما يزيد قليلاً عن 100 يوم حتى اجتماع COP28 هذا العام في الإمارات العربية المتحدة، نحتاج جميعًا إلى تكثيف الجهود والالتزام بالالتزامات الضرورية وتوحيد الجهود المتضافرة.

وأوضح :"لم أتوقع أن يكون COP28 سهلًا، لكننا نعلم جميعًا أنه كلما اتفقنا وعملنا لاحقًا ، زادت صعوبة إزالة الكربون عن اقتصاداتنا، ويجب تبني الابتكارات والفرص الخضراء التي ستقود الوظائف وازدهار المستقبل".

وأوضح رئيس COP28 : "لا يمكننا تحمل أي مزيد من التأخير في غضون أسابيع قليلة ، سيكون التقييم العالمي الأول - وهي عملية للبلدان وأصحاب المصلحة لمعرفة أين يحرزون بشكل جماعي تقدمًا نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس لتغير المناخ ، لا نحتاج إلى تقرير لإخبارنا بأننا خرجنا عن المسار الصحيح، ومع ذلك أنا متفائل بأننا معًا ، لا يزال بإمكاننا اغتنام الفرصة والحفاظ على هدف الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية في متناول اليد ، إذا تصرفنا بوحدة وتضامن غير مسبوقين، يعد احتواء تغير المناخ تحديًا سياسيًا وتكنولوجيًا وهندسيًا يتطلب استجابة سياسية وتكنولوجية وهندسية".

واستكمل :" أولاً ، نحتاج إلى التعقب السريع لتحول نظام الطاقة في العالم من خلال انتقال عادل ومنظم ، مع زيادة سريعة في الطاقة المتجددة بينما نبني نحو نظام طاقة خالٍ من جميع أنواع الوقود الأحفوري بلا هوادة، من الآن وحتى عام 2030 ، يعني ذلك مضاعفة الطاقة المتجددة العالمية بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى 11000 جيجاوات ، أي أكثر من ثمانية أضعاف القدرة التوليدية الإجمالية للولايات المتحدة".

وأضاف رئيس COP28 :" يجب على شركات النفط والغاز التوافق حول صافي الصفر ، والقضاء على انبعاثات الميثان بحلول عام 2030 ومواءمة نفسها مع صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 أو قبل ذلك. في موازاة ذلك ، نحتاج إلى مضاعفة إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون ، وهو وقود مهم لإزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تخفيفها مثل الأسمنت والصلب والألمنيوم".

وتابع :" ثانيًا ، نحن بحاجة إلى تحديث بنية تمويل المناخ لدينا لإطلاق رأس المال العام والخاص المطلوب لعملية الانتقال - العالم النامي وحده يتطلب تريليونات الدولارات من الاستثمار السنوي. يجب أن تكون نقطة البداية هي استعادة الثقة في النظام متعدد الأطراف. نحن بحاجة إلى جلب رأس المال الخاص على نطاق واسع من خلال حلول التمويل المبتكرة الجديدة في العالم النامي. أنا واثق ، بينما أواصل التحدث إلى الزملاء في جميع أنحاء العالم ، أنه يمكننا الوفاء بالتزامات التمويل التاريخية البالغة 100 مليار دولار للبلدان النامية هذا العام والاستمرار في الحصول على تمويل كبير يتدفق إلى العالم الناشئ والنامي".

وأكما :" ثالثًا ، نحتاج إلى إعادة التفكير في الطريقة التي ننتج بها الطعام ونستهلكه. حاليًا ، نظامنا الغذائي بالكامل - من مصنع إلى طبق - مسؤول عن ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. نحتاج إلى التحول إلى الزراعة التي تعمل مع الطبيعة ، وليس ضدها ، والتي تخزن الكربون ، لا تنبعث منه ، والتي تجدد التربة ، لا تحللها. وكل ذلك مع توفير ما يكفي من الطعام لنا جميعًا".

وأضاف:" يعتمد النجاح في كل مجال على الاستفادة من كل أداة تحت تصرفنا - قطع البيروقراطية حول كل شيء من الطاقة الشمسية على الأسطح إلى مزارع الرياح العائمة في أعماق البحار، وتحديث شبكات الطاقة لجعلها أكثر ذكاءً وترابطًا ومرونة ونشر طاقة الحمل الأساسي منخفضة الكربون مثل الطاقة النووية علاوة على بناء أسواق طوعية عالية الجودة للكربون، تشجيع استخدام الأسمدة العضوية، مثل هذه الخطوات الهائلة ستدفع حدود ما هو ممكن ماديًا وماليًا وسياسيًا".