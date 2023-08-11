رعب للأطفال.. سكان شارع الشيخ الشبراوي بالقاهرة يستغيثون من انتشار الكلاب المسعورة

شكا أهالى شارع الشيخ الشبراوى - والمتفرع من شارع جسر البحر - بحى شبرا مصر – التابعة لمحافظة القاهرة ، في رسالة لخدمة "بين الناس" التي يقدمها "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير، ما يهدد سلامة سكان المنطقة.

وقال المواطن مصطفى إسماعيل من الأهالي في رسالته: "نعاني من انتشار الكلاب الضالة التى تتجول فى مجموعات كبيرة وتفزع السكان، وتضطرنا للامتناع عن الخروج إلى الشارع بعد الغروب، إضافة إلى أنها تجعل النوم مستحيلا نظرا لنباحها المستمر طوال الليل، فهذه المشكلة أصبحت ظاهرة وواقعا مؤلما".

وأضاف: "المطلوب القضاء على الكلاب الضالة، التي تتكاثر بسرعة، ومنها كلاب مسعورة، وتسبب الذعر للأهالى، خصوصًا أنها منتشرة علي الأرصفة وفوق السيارات ولا تفرق بين كبير وصغير أو ليل ونهار، ترعب المارة وأصوات نباحها غريبة ولا يمكن السير في الشوارع على مدار اليوم والإزعاج ليلا، وفى بعض الأحيان تقوم بمهاجمة المارة فتسبب لهم نوعا من الفزع والهلع والذعر".

وناشد الأهالى المسئولين بالوحدات البيطرية وجهاز المدينة العمل على حل هذه المشكلة رأفة بالأهالي القاطنين في هذه المنطقة، والذين يخشون على أطفالهم أن تهاجمهم هذه الكلاب الضالة عند ذهابهم إلى المدارس فى الصباح الباكر.



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