عودة خطر كوفيد.. إعلان عاجل من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إنه تم تسجيل نحو 1.5 مليون إصابة بـ فيروس كورونا حول العالم خلال الفترة من 10 يوليو إلى 6 أغسطس، مشيرة إلي أن عدد الإصابات ارتفع بنسبة 80% مقارنة بالأيام الـ28 السابقة.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، أوضحت الصحة العالمية، أنه تم تسجيل 149210 حالة إصابة و2560 حالة وفاة في العالم خلال 4 أسابيع.

وأشارت إلي أن فيروس كورونا لا يزال يمثل تهديدا كبيرا على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ، التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية في 5 مايو.

ولفتت الانتباه إلى زيادة انتشار متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا حيث تم رصده منذ 9 أغسطس في 48 دولة.

وأمس، قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن المنظمة تراقب العديد من متحورات كورونا بما فيها "EG.5" المنتشر في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وفي هذا الصدد، يثير قلق خبراء الصحة في جميع أنحاء العالم متحور فرعي جديد، يُعرف باسم "EG.5"، والذي أصبح الأكثر انتشارا في عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، حسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.