عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمة الصحة العالمية تعلن مراقبتها للمتحور الجديد "EG.5" من كورونا

صدى البلد

قال مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن المنظمة تراقب العديد من متحورات كورونا بما فيها "EG.5" المنتشر في الولايات المتحدة وبريطانيا.

يواصل فيروس كورونا الانتشار. عالميا، تم الإبلاغ عن أكثر من مليون حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" وأكثر من 3100 حالة وفاة، خلال الـ28 يوما الماضية، وفقا لأحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية.

وفي هذا الصدد، يثير قلق خبراء الصحة في جميع أنحاء العالم متحور فرعي جديد، يُعرف باسم "EG.5"، والذي أصبح الأكثر انتشارا في عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، حسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

يعد EG.5 من سلالة أوميكرون، التي تظل أكثر متحورات كورونا انتشارا في العالم.

يمثل هذا المتحور الفرعي الآن أكبر نسبة من حالات الإصابة بالفيروس على مستوى أميركا، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

لا تختلف أعراض هذا المتحور الفرعي عن المتحورات السابقة.

تشمل الأعراض السعال والحمى أو القشعريرة وضيق التنفس والتعب وآلام في العضلات والصداع.

كما أشار خبراء الصحة إلى أنه ما يزال يتعين تشجيع اللقاحات، وكذلك الممارسات الاجتماعية الآمنة مثل ارتداء أقنعة الوجه والحفاظ على تهوية الغرف.

من جهته، وصف عالم الفيروسات والباحث ستيوارت تورفيل، "EG.5" بأنه "أكثر تنافسية" مقارنة مع نظرائه.

وأبرز أنه "قادر بشكل أفضل على مواجهة الأجسام المضادة المنتجة عن طريق اللقاحات"، لكنها أضاف أن الاختلاف هو قليل مقارنة مع المتغيرات السابقة.

أصل فيروس كورونا إصابة جديدة اشنطن بوست الإصابة بالفيروس الباحث الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

لأول مرة منذ شهور|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وعيار21 مفاجأة

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

إجراء عاجل من روسيا بعد وقوع انفجار هائل بمنشأة صناعية في موسكو

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبون يغادرون النادي نهائيًا

أنت ماشي مع مرات أخونا.. أسرة محمود في الغربية: خدوه غدر|فيديو

تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

بعد فشل ضم سوزا.. بديل المهاجم الأجنبي ينضم لصفوف الأهلي بمعسكر النمسا

ترشيحاتنا

انطلاق جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في السودان

هل يتم زيادته لـ 65 عاما؟.. حقيقة تعديل سن المعاش للقطاع الخاص

وضع خطير.. بيان عاجل من الدنمارك بشأن حرق القرآن

بعد طريقة الإقالة.. سيد عبدالحفيظ يرفض عروض الأهلي| تعرف على وجهته المقبلة

عاجل.. النيابة الإدارية تكشف مفاجأة عن كارثة عقار الإسكندرية المنهار

محاولة أخيرة لإنقاد "رئة العالم".. قمة حاسمة لوضع حد لـ التغير المناخي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان زفاف.. بشرى تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

لوك جريء.. شاهد رانيا منصور تخطف أنظار متابعيها في أحدث جلسة تصوير

الأحمر الجريء.. منة فضالي تجذب الأنظار بظهورها من جديد| شاهد

جريمة والنور قاطع.. ينهي حياة زوجته وبناته الخمس بسبب المخدرات في الهرم

فيديو

ضربة قوية لـ الدولار.. ماذا يحدث؟

بعد الزيادة| احذر.. 3 حالات تتسبب في قطع معاش تكافل وكرامة

انزلاقات وهبوط وانهيارات.. هل يتم تفريغ سد النهضة بعد الوصول للملء الرابع؟ «فيديوجراف»

عشرات الوظائف الخالية| قدم الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ