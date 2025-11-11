مجلة أمريكية: القطار السريع إنجاز لمصر ويرسخ مكانتها دولة رائدة

ابرزت مجلة "نيوزويك" الأمريكية امكانات قطار فيلارو فائق السرعة الذى كشفت عنه شركة سيمنز الألمانية للمسؤولين والجمهور فى مصر لأول مرة.

وذكرت المجلة أن فى نفس اليوم الكشف عن القطار، أكمل قطار ديزيرو عالي السعة القطار الاقليمى، المصمم للرحلات القصيرة والمتوسطة، أول رحلة تجريبية له بالقرب من القاهرة بنجاح، وسيربط العاصمة بمدن مثل الإسكندرية والعين السخنة.

ووصفت المجلة القطارين بأنهما بمثابة إنجازين رئيسيين لمصر، حيث ترسخ مكانتها كدولة رائدة في مجال البنية التحتية الحديثة للنقل في أفريقيا والشرق الأوسط.

ولفتت المجلة على أن قطار ديزيرو إتش سي، وقطار فيلارو فائق السرعة في المستقبل، سيتيجان فرصًا جديدة للسفر لملايين الأشخاص والشركات في مصر، مما يتيح لهم التنقل بين المدن الكبرى بسرعة وكفاءة أكبر. وتتوقع شركة سيمنز أن تصل شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة إلى ما يقرب من 90% من السكان.

وكشفت شركة سيمنز موبيليتي عن قطار فيلارو فائق السرعة، القطار السريع، للجمهور والمسئولين المصريين فى مقدمتهم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة كامل الوزير.

قطار فيلارو



ويمكن لقطار فيلارو، الذي يتسع لـ 489 راكبًا، السفر بسرعة تصل إلى 250 كم/ساعة وتم تصميمه وصناعته خصيصًا للتعامل مع ظروف مصر الصحراوية. يُعد هذا القطار جزءًا من مشروع السكك الحديدية فائق السرعة في مصر، والذي سيمتد لأكثر من 2000 كيلومتر عبر ثلاثة خطوط، ويربط جميع المدن الرئيسية في مصر. وبمجرد اكتماله، من المتوقع أن يصبح سادس أكبر شبكة قطارات فائقة السرعة في العالم، وفقًا لشركة سيمنز.

