مستشار رئيس النيجر يفجر مفاجأة عن سبب اعتقاله والانقلاب عليه

كشف مستشار لرئيس النيجر المعزول محمد بازوم، عن تفاصيل جديدة حول أسباب احتجاز الرئيس من قبل المجلس العسكري الحاكم والذي انقلب عليه أواخر الشهر الماضي.

وقال مستشار رئيس النيجر لقناة "العربية"، مساء الخميس: "العسكريون اعتقلوا بازوم لأنه تعقب مختلسي أموال الدولة، وطلبوا تواجد قوات فاجنر الروسية على أراضينا".

وأضاف: "استقالة الرئيس بازوم ليست مطروحة، وأدعو المجتمع الدولي للتدخل لإطلاق سراح الرئيس"، مشيرًا إلى أن بازوم في وضع خطرٍ للغاية وأنه محتجز بشكل غير إنساني.

يذكر أن قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، قرروا مساء الخميس، نشر "القوة الاحتياطية" التابعة للمنظمة الإقليمية لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، وفق القرارات التي تمت قراءتها في نهاية قمة عقدت في أبوجا.

وقال رئيس مفوضية "إيكواس" عمر توراي إثر القمة الاستثنائية، إن المنظمة أمرت "بنشر القوة الاحتياطية لإكواس لاستعادة النظام الدستوري في النيجر".

وأشار الرئيس النيجيري بولا تينوبو، رئيس الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، قبل قراءة القرارات إلى أنه يأمل "في التوصل إلى حل سلمي".

وأضاف: "لا يوجد خيار مستبعد، بما في ذلك استخدام القوة كملاذ أخير. إذا لم نفعل ذلك، فلن يفعله أحد من أجلنا".

من جهته، قال رئيس ساحل العاج الحسن واتارا للصحافة قبل مغادرته القمة، إن "الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تدخلت في الماضي في ليبيريا وسيراليون وغامبيا وغينيا بيساو" عندما كان نظامها الدستوري مهددا.