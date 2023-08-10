عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس نيجيريا: نبحث إعادة النظام الدستوري بالنيجر وندعم "بازوم"

رئيس نيجيريا
رئيس نيجيريا

 قال بولا تينوبو رئيس نيجيريا، إن بلاده تدعم رئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم، حيث ندد بالانقلاب العسكري على حد وصفه.

 

انطلاق قمة دول غرب أفريقيا «إيكواس» لمناقشة أزمة النيجر

وزير خارجية النيجر يمثل الرئيس بازوم في قمة إيكواس

وأضاف خلال كلمته أمام القمة الاستثنائية لقادة إيكواس بشأن النيجر المنعقدة في أبوجا، والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" يبحثون إعادة الحكومة الانتقالية والنظام الدستوري بالنيجر، علاوة على ذلك، فقد طالب قادة الانقلاب في النيجر بإعادة الحكومة المنتخبة.

 

وتابع، أن قادة المجموعة الاقتصادية قامت ببذل جهود لحل الأزمة في النيجر بالتعاون مع الشركاء، ومن ثم، فقد أكدت ليبيا و الجزائر رغبتهما في حل الأزمة، مشيرًا إلى أن القمة تتيح فرصة مهمة لتقييم التقدم المحرز بشأن النيجر. 

 

ولفت، إلى أن القمة تولي أهمية كبيرة للشعب من خلال المفاوضات الدبلوماسية، لافتًا إلى أنه يتم بحث كل السبل من أجل ضمان عودة الحكم الديمقراطي، وتحقيق السلم والاستقرار والتنمية في النيجر.

نيجيريا النيجر ايكواس أوضاع النيجر اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

مفاجأة.. سبب عدم حضور مرتضى منصور جلسة الاستئناف على حبسه

تعليق مثير من رضا عبد العال على عقوبة حسين الشحات

ننشر القائمة الكاملة للاعبين الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

بـ15 جنيها| مفاجأة بأسعار السجائر.. وشكل جديد للعلبة يمنع التلاعب

غداً.. قطع المياه لمدة 8 ساعات في المهندسين والدقي بالجيزة

كولر: ما حدث في أفريقيا لم أره في حياتي.. وهناك من يحميني

ترشيحاتنا

مؤشر خطير.. ديون بطاقات الائتمان الأمريكية تتجاوز 1 تريليون دولار

الزمالك استثناء .. خريطة صفقات أندية الدوري فى ميركاتو الصيف

تعليق مدرب منتخب ناشئي اليد بعد تأهل مصر لنصف نهائي بطولة العالم

وسط أزمة غلاء المعيشة.. بريطانيا تخصص 13 مليون جنيه إسترليني لأطفال الدبلوماسيين

الحكومة: سحب واستبدال الأدوية قريبة انتهاء الصلاحية من مخازن وزارة الصحة

دعاء الهم والغم والحزن والضيق.. أمور يستحب لكل مسلم اتباعها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خست 60 كيلو في وقت قصير وبدون دكتور.. سيدة بريطانية تثير الجدل

لن تتوقعها.. اكتشف أعراض خمول الغدة الدرقية

حتى لا تشعر بالندم ..7 أعراض محتملة لسرطان الدماغ |احذر

طريقة تحضير النودلز الصيني

فيديو

الشرقية للدخان تعد بحل أزمة السجائر.. وأحمد موسى يحذر من الحيتان

31 ألف إصابة | متحور كورونا الجديد يهدد العالم

مفاجأة تنتظر أسعار السجائر.. ومصير صادم ينتظر المتلاعبين في السوق

اشتروا ذهب الآن | مفاجأة في سعر عيار 21 وتفاصيل سعر الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ