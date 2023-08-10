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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انطلاق قمة دول غرب أفريقيا «إيكواس» لمناقشة أزمة النيجر

صدى البلد

انطلقت قمة مجموعة دول غرب أفريقيا  "إيكواس"، اليوم الخميس، والتي ستناقش أزمة النيجر. 

وأكد رئيس نيجريا بولا تينوبو في بداية القمة على تضامن المجموعة مع رئيس النيجر المعترف به دوليًا محمد بازوم.

كما يدعو رئيس نيجيريا قادة الانقلاب في النيجر إلى إعادة الحكومة المنتخبة وإقامة مفاوضات مع قادة الانقلاب في النيجر سعيًا لإعادة النظام الديمقراطي.

وأوضح رئيس مجموعة إيكواس أن المجموعة تبحث فرض عقوبات ضد النيجر لإعادة الحكومة الشرعية والنظام الدستوري.

واعتبر الرئيس النيجيري أن التطورات في النيجر تؤثر على كل دول غرب أفريقيا.

 

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