زوجة لاعب الزمالك السابق تثير الجدل بإطلالة جريئة

أثارث ميرڤا، زوجة حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق، الجدل بأحدث صورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميرفا بإطلالة جريئة، مرتدية فستانا مجسما وقصيرا مكشوف البطن فوق الركبة، فيما انتعلت حذاء أنيقا، وتركت خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها.

وتتميز ميرڤا النقاز، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التي تخطف بها الأنظار بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن أنوثتها.

وتعتمد ميرڤا على الملابس الأنيقة التي تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى من خلال إطلالاتها التى تظهر بها.