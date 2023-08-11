عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زوجة لاعب الزمالك السابق تثير الجدل بإطلالة جريئة

ميرفا النقاز
ميرفا النقاز

أثارث ميرڤا، زوجة حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق، الجدل بأحدث صورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميرفا بإطلالة جريئة، مرتدية فستانا مجسما وقصيرا مكشوف البطن فوق الركبة، فيما انتعلت حذاء أنيقا، وتركت خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها.

وتتميز ميرڤا النقاز، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التي تخطف بها الأنظار بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن أنوثتها.

وتعتمد ميرڤا على الملابس الأنيقة التي تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى من خلال إطلالاتها التى تظهر بها.

IMG_٢٠٢٣٠٨١٠_١٩٥١٥٧
IMG_٢٠٢٣٠٨١٠_١٩٥١٥٧
اطلاله جريئه ميرفا النقاز زوجة حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو وفتوح إلى الأهلي؟ تفاصيل مثيرة تحسم مصير ثنائي الزمالك

إصابات عديدة.. بيان عاجل من تركيا بعد وقوع زلزال قوي

بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

ياسمين عبد العزيز لـ العوضي: عايز تطلقني عشان نفخت شفايفي!!

عاجل| ننشر موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

مش بـ 670 ولا حتى 500| الكتب الخارجية تثير أزمة "داخلية".. وهذه أسعارها في الأسواق

تنسيق المرحلة الثانية 2023 .. الموعد ورابط التسجيل

بعد ملامسة مواطن عفتها.. عقوبات تنتظر سائقا بتطبيق إن درايف

ترشيحاتنا

هل الاغتسال من الجنابة يغني عن غسل الجمعة ؟.. لجنة الفتوى ترد

أمين صندوق اتحاد كرة اليد: اللاعبون كانوا على قدر المسئولية في المباراة

ثروت سويلم مهاجما بيريرا: بلا بصمة.. وراتبه يحل أزمة مستحقات الحكام

أستاذ هندسة طاقة: هناك مؤشرات أن أزمة الكهرباء في طريقها إلى الحل

دعاء يوم الجمعة لشفاء المريض .. انتهز ساعة الاستجابة وردده بخشوع

مستشار رئيس النيجر يفجر مفاجأة عن سبب اعتقاله والانقلاب عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيزو وفتوح إلى الأهلي؟ تفاصيل مثيرة تحسم مصير ثنائي الزمالك

تاريخ في البلاعة.. تفاصيل استخدام تمثال روماني لسد غرفة صرف صحي بالإسكندرية

مش بـ1000 جنيه| حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية.. ومديرة دار نشر تفجر مفاجأة

فوائد لا تحصى| ماذا يفعل التين الشوكي بجسم الإنسان؟.. طبيب يفجر مفاجأة

فيديو

راتب يصل لـ 127 ألف جنيه.. آخر موعد للتقديم بوظائف قطر

ظاهرة كونية منتظرة.. وتحذير من مخاطر النظر إلى السماء/ فيديو جراف

فيها سم .. تحذير عاجل وخطير بسبب أدوية فاسدة

عاجل.. تفاصيل زلزال وقع بالقرب من دمياط | ماذا حدث ؟..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ