يبرز الجيل الجديد من الفئة الخامسة كواحد من تصميمات BMW في تشكيلة سياراتها الحالية، وذلك على الرغم من أنه قد لا يمتلك نفس الجاذبية المرئية للجيل السابق، إلا أنها تحافظ قوتها بفضل مكونات M Performance الخاصة بها.

BMW تكشف عن الفئة الخامسة موديل 2024

يمكن اختيار الأجزاء ، التي تتراوح في الغرض من الجماليات البحتة إلى تحسينات الأداء الفعلية ، في الفئة 5 العادية التي تعمل بالوقود وكذلك i5 الكهربائية بالكامل.

بدءًا من تعديلات الهيكل ، تقدم BMW مجموعة من ألياف الكربون الهوائية لمنح سيارة السيدان مظهرًا رياضيًا أكثر. في المقدمة ، يأتي هذا على شكل موزع من ألياف الكربون، كما يتوفر جناح من ألياف الكربون لتزيين غطاء الصندوق الخلفي ، وتضفي التنانير الجانبية المصنوعة من ألياف الكربون للسيارة مظهرًا رياضيًا يتعانق الأرض.

BMW تكشف عن الفئة الخامسة موديل 2024

وبالنسبة لأجزاء الزينة الإضافية، هناك أيضًا أغطية مرايا من ألياف الكربون وغطاء هوائي، مما يساعد بشكل جيد على تعويض كل ألياف الكربون الهوائية التي يمكنك اختيارها في سيارتك 5-Series.

BMW تكشف عن الفئة الخامسة موديل 2024

تقدم BMW غطاء تعبئة الوقود M Performance ، والذي يمكن تثبيته على كل من طرازات الفئة الخامسة التي تعمل بالغاز والكهرباء. في الداخل ، يمكن ترقية عتبات الأبواب إلى عتبات الأبواب التي تحمل علامة M Performance إما من الألمنيوم أو ألياف الكربون ، ويمكن وضع الحصائر الأرضية عليها شعار M Performance المطرز فيها.

BMW تكشف عن الفئة الخامسة موديل 2024

تتداخل الخط الفاصل بين الجماليات والأداء وهي الخيارات التي تقدمها BMW للعجلات والمكابح. هذا الأخير لديه خيار وحيد إذا اخترت طلبه: مجموعة مكابح عالية الأداء تتميز بدوارات مثقبة ومشققة ، ملاقط أمامية بستة مكابس (و 1 مكبس خلفي) ، بالإضافة إلى طلاء أحمر لامع وشارات M Performance للماكياج. .

BMW تكشف عن الفئة الخامسة موديل 2024

يمكن الاختيار بين ثلاثة أنماط متوفرة للعجلات ، كل منها بقطر مختلف، أصغر خيار هو 19 بوصة Style 942M ، وهو تصميم على شكل حرف Y مطلي باللون الأسود اللامع. بالحجم الكبير ، توجد العجلات الديناميكية الهوائية طراز 939M مقاس 20 بوصة بلمسة نهائية ثنائية اللون، وأخيرًا هناك عجلة Style 943Ml مقاس 21 بوصة ، وهي عبارة عن عجلة بأضلاع متقاطعة يمكن الحصول عليها إما بلونين أو بلون Frozen Midnight Grey.