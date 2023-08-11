عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

BMW تكشف عن الفئة الخامسة موديل 2024

صدى البلد

يبرز الجيل الجديد من الفئة الخامسة كواحد من تصميمات BMW في تشكيلة سياراتها الحالية، وذلك على الرغم من أنه قد لا يمتلك نفس الجاذبية المرئية للجيل السابق، إلا أنها تحافظ قوتها بفضل مكونات M Performance الخاصة بها.

BMW تكشف عن الفئة الخامسة موديل 2024

يمكن اختيار الأجزاء ، التي تتراوح في الغرض من الجماليات البحتة إلى تحسينات الأداء الفعلية ، في الفئة 5 العادية التي تعمل بالوقود وكذلك i5 الكهربائية بالكامل.

 

بدءًا من تعديلات الهيكل ، تقدم BMW مجموعة من ألياف الكربون الهوائية لمنح سيارة السيدان مظهرًا رياضيًا أكثر. في المقدمة ، يأتي هذا على شكل موزع من ألياف الكربون، كما يتوفر جناح من ألياف الكربون لتزيين غطاء الصندوق الخلفي ، وتضفي التنانير الجانبية المصنوعة من ألياف الكربون للسيارة مظهرًا رياضيًا يتعانق الأرض.

BMW تكشف عن الفئة الخامسة موديل 2024

وبالنسبة لأجزاء الزينة الإضافية، هناك أيضًا أغطية مرايا من ألياف الكربون وغطاء هوائي، مما يساعد بشكل جيد على تعويض كل ألياف الكربون الهوائية التي يمكنك اختيارها في سيارتك 5-Series. 

BMW تكشف عن الفئة الخامسة موديل 2024

تقدم BMW غطاء تعبئة الوقود M Performance ، والذي يمكن تثبيته على كل من طرازات الفئة الخامسة التي تعمل بالغاز والكهرباء. في الداخل ، يمكن ترقية عتبات الأبواب إلى عتبات الأبواب التي تحمل علامة M Performance إما من الألمنيوم أو ألياف الكربون ، ويمكن وضع الحصائر الأرضية عليها شعار M Performance المطرز فيها.

BMW تكشف عن الفئة الخامسة موديل 2024

تتداخل الخط الفاصل بين الجماليات والأداء وهي الخيارات التي تقدمها BMW للعجلات والمكابح. هذا الأخير لديه خيار وحيد إذا اخترت طلبه: مجموعة مكابح عالية الأداء تتميز بدوارات مثقبة ومشققة ، ملاقط أمامية بستة مكابس (و 1 مكبس خلفي) ، بالإضافة إلى طلاء أحمر لامع وشارات M Performance للماكياج. .

BMW تكشف عن الفئة الخامسة موديل 2024

يمكن الاختيار بين ثلاثة أنماط متوفرة للعجلات ، كل منها بقطر مختلف، أصغر خيار هو 19 بوصة Style 942M ، وهو تصميم على شكل حرف Y مطلي باللون الأسود اللامع. بالحجم الكبير ، توجد العجلات الديناميكية الهوائية طراز 939M مقاس 20 بوصة بلمسة نهائية ثنائية اللون، وأخيرًا هناك عجلة Style 943Ml مقاس 21 بوصة ، وهي عبارة عن عجلة بأضلاع متقاطعة يمكن الحصول عليها إما بلونين أو بلون Frozen Midnight Grey.

BMW M Performance Performance الفئة الخامسة Frozen

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

زيزو وفتوح إلى الأهلي؟ تفاصيل مثيرة تحسم مصير ثنائي الزمالك

صدمة جديدة |شوبير يعلن تفاصيل أزمة جديدة في الزمالك

إصابات عديدة.. بيان عاجل من تركيا بعد وقوع زلزال قوي

ياسمين عبد العزيز لـ العوضي: عايز تطلقني عشان نفخت شفايفي!!

زوجة لاعب الزمالك السابق تثير الجدل بإطلالة جريئة

عاجل| ننشر موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

بعد ملامسة مواطن عفتها.. عقوبات تنتظر سائقا بتطبيق إن درايف

موضوعات متعلقة

بأسعار زمان.. أرخص سيارة فيات بـ 85 ألف جنيه

أسعار شيري تيجو 7 الجديدة في مصر

نصائح هامة يجب اتباعها قبل سفرك بالسيارة

5 سيارات جديدة بأسعار تتخطى المليون جنيه

الفئة الاقتصادية.. 5 سيارات مستعملة بداية من 110 ألف جنيه

سعر كيا سبورتاج 2023 في الإمارات

أهم الفحوصات الشهرية للحفاظ على سيارتك الجديدة

لامبورجيني تكشف عن سيارتها الكهربائية بالكامل الأسبوع المقبل

ترشيحاتنا

وزير خارجية أوكرانيا : محادثات السعودية مثلت انفراجة لكييف

لن تتوقع .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 حبات من التين الشوكي؟

شوبير يتغزل في كولر لهذا السبب

احذر.. عقوبات رادعة بقانون المرور

نشر أسئلة الامتحانات وأجوبتها يعرضك لغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه.. تفاصيل

سائح يثير الجدل بغضبه من فاتورة مطعم إيطالي .. لسبب لن تتوقعه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائح يثير الجدل بغضبه من فاتورة مطعم إيطالي .. لسبب لن تتوقعه

بعد فيديو الرقص.. 10 صور أثارت ضجة لنوال الزغبي| شاهد

زيزو وفتوح إلى الأهلي؟ تفاصيل مثيرة تحسم مصير ثنائي الزمالك

تاريخ في البلاعة.. تفاصيل استخدام تمثال روماني لسد غرفة صرف صحي بالإسكندرية

فيديو

راتب يصل لـ 127 ألف جنيه.. آخر موعد للتقديم بوظائف قطر

ظاهرة كونية منتظرة.. وتحذير من مخاطر النظر إلى السماء/ فيديو جراف

فيها سم .. تحذير عاجل وخطير بسبب أدوية فاسدة

عاجل.. تفاصيل زلزال وقع بالقرب من دمياط | ماذا حدث ؟..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ