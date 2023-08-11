ترامب يطالب بتأجيل محاكمته لما بعد انتخابات 2024‏

طلب الادعاء العام في الولايات المتحدة يوم الخميس من قاضٍ فيدرالي بدء محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة محاولة قلب خسارته في انتخابات 2020 لتنعقد في الثاني من يناير 2024.
وبناء على ذلك، فإن المحاكمة من المفترض أن تبدأ قبل أسبوعين فقط من افتتاح الإدلاء بالأصوات في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري لعام 2024، وهو السباق الذي يحتل فيه ترامب المركز الأول.
وطلب مكتب المستشار الخاص للولايات المتحدة جاك سميث من قاضٍ في دعوى قضائية يوم الخميس بدء المحاكمة في 2 يناير كانون الثاني القادم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى اهتمام المواطنين بإجراء محاكمة سريعة.
وقال مكتب سميث إن المصلحة "ذات أهمية خاصة هنا، حيث يُتهم المدعى عليه، وهو رئيس سابق، بالتآمر لقلب النتائج المشروعة للانتخابات الرئاسية لعام 2020، وعرقلة التصديق على نتائج الانتخابات، ومحاولة التقليل من عدد أصوات المواطنين القانونية."
ورداً على ذلك، قال متحدث باسم ترامب إن سميث ووزارة العدل "يلعبان لعبة سياسية بشكل صارخ"، مشيرًا إلى وضع ترامب كمرشح أول في انتخابات عام 2024.
وعلق ترامب نفسه على حسابه بمنصته "تروث سوشيال" أنه يجب إجراء أي محاكمة بعد انتخابات 2024 في الولايات المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أنه حال إتمام ذلك بالفعل فإنه وفي حالة فوزه في انتخابات الرئاسة، هذا من شأنه أن يمنحه السلطة لإنهاء محاكمته.
هذا، ويواجه ترامب أيضًا محاكمة في مايو أيار القادم من قبل سميث في جنوب فلوريدا بشأن قضة الاحتفاظ بوثائق سرية بعد ترك منصبه.