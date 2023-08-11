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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يطالب بتأجيل محاكمته لما بعد انتخابات 2024‏

أرشيفية
أرشيفية

طلب الادعاء العام في الولايات المتحدة يوم الخميس من قاضٍ فيدرالي بدء محاكمة ‏الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة محاولة قلب خسارته في انتخابات 2020 لتنعقد ‏في الثاني من يناير 2024.‏

وبناء على ذلك، فإن المحاكمة من المفترض أن تبدأ قبل أسبوعين فقط من افتتاح ‏الإدلاء بالأصوات في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري لعام ‏‏2024، وهو السباق الذي يحتل فيه ترامب المركز الأول.‏

وطلب مكتب المستشار الخاص للولايات المتحدة جاك سميث من قاضٍ في دعوى ‏قضائية يوم الخميس بدء المحاكمة في 2 يناير كانون الثاني القادم، ويرجع ذلك ‏جزئيًا إلى اهتمام المواطنين بإجراء محاكمة سريعة.‏

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وقال مكتب سميث إن المصلحة "ذات أهمية خاصة هنا، حيث يُتهم المدعى عليه، ‏وهو رئيس سابق، بالتآمر لقلب النتائج المشروعة للانتخابات الرئاسية لعام 2020، ‏وعرقلة التصديق على نتائج الانتخابات، ومحاولة التقليل من عدد أصوات ‏المواطنين القانونية."‏

ورداً على ذلك، قال متحدث باسم ترامب إن سميث ووزارة العدل "يلعبان لعبة ‏سياسية بشكل صارخ"، مشيرًا إلى وضع ترامب كمرشح أول في انتخابات عام ‏‏2024.‏

وعلق ترامب نفسه على حسابه بمنصته "تروث سوشيال"‏ أنه يجب إجراء أي ‏محاكمة بعد انتخابات 2024 في الولايات المتحدة.‏

وتجدر الإشارة إلى أنه حال إتمام ذلك بالفعل  فإنه وفي حالة فوزه في انتخابات الرئاسة، هذا من شأنه أن ‏يمنحه السلطة لإنهاء محاكمته.‏

هذا، ويواجه ترامب أيضًا محاكمة في مايو أيار القادم من قبل سميث في جنوب ‏فلوريدا بشأن قضة الاحتفاظ بوثائق سرية بعد ترك منصبه.‏

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