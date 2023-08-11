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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا التومي تمزج بين الجمال والأنوثة في أحدث إطلالة

رانيا التومي
رانيا التومي

نشرت الفنانة رانيا التومي، صورة جديد لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”؛ لتخطف أنظار متابعيها بأنوثتها وجمالها.

وبدت النجمة التونسية، باطلالة صيفية جذابة أبرزت رشاقتها وقوامها الممشوق، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياج ناعم وتركت شعرها الاشقر منسدلا علي كتفيها بطريقة مميزة.

وتتميز رانيا التومي برشاقتها، فهي تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة، وملابس جريئة من الفساتين المكشوفة، والملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

وتصدرت الممثلة وعارضة الأزياء التونسية رانيا التومي، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعج أن خطفت الأنظار بظهورها في مسلسل "سره الباتع"، حيث تعد هي أحدث اكتشافات خالد يوسف الذي رشحها للمشاركة في العمل.

مسلسل "سره الباتع" إنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين حيث تضم القائمة كلاً من أحمد فهمى، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حسين فهمى، أحمد عبد العزيز، هالة صدقي، حنان مطاوع، بيومي فؤاد، خالد أنور، اسلام حافظ، وعدد كبير من الفنانين، وسجل العمل أولى تجارب المخرج خالد يوسف في الدراما التلفزيونية.

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IMG_٢٠٢٣٠٨١٠_١٣٤٧٥٧
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IMG_٢٠٢٣٠٨١٠_١٣٤٧٢٨
IMG_٢٠٢٣٠٨١٠_١٣٤٧٠٠
IMG_٢٠٢٣٠٨١٠_١٣٤٧٠٠

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