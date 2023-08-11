شاهد خطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي.. صور

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك صور من حفل خطوبة خالد نجل الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدى.



وظهر فى الصور عدد كبير من أصدقاء الإعلامي عمرو اديب بالإضافة إلى وجوه شقيقه المخرج عادل أديب وزوجته منال سلامة.





إجازة عمرو أديب

‏قال الإعلامي عمرو أديب إنه يعمل في التليفزيون منذ 25 عاما وخلال هذه المدة كل عام يحصل على إجازة من يوم 1‏/8‏ أيا كان اسم القناة الذي يعمل بها، مؤكدا أنه يضع بندا في العقد بالحصول على إجازة طوال شهر أغسطس.

خطوبة نجل عمرو أديب

‏وتابع عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية"، المذاع عبر شاشة "mbc masr"، أن هذا العام مثل كل الأعوام سيحصل على إجازة بداية من الغد، وأعلن عن توقف برنامجه "برنامج الحكاية".

خطوبة نجل عمرو أديب

‏وأضاف عمرو أديب أن الإخوان كانوا معتادون على قول كل عام أن عمر أديب هرب قائلا: "أنا كل عام بحصل على إجازة في شهر أغسطس، ولو كان لنا عمر سنلتقي مرة أخرى، حتى لا يقول أحد أنه هرب".