عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قادرة على ضرب موسكو.. ألمانيا تستجيب لأوكرانيا بشأن صواريخ فتاكة

.. ألمانيا تستجيب
.. ألمانيا تستجيب لأوكرانيا بشأن صواريخ كروز

كشف مصدر أمني لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، أن الحكومة الألمانية تجري محادثات مع شركة "MBDA" لتصنيع الأسلحة بشأن تسليم صواريخ توروس كروز إلى أوكرانيا، وذلك وفق تقرير لمجلة شبيجل.

وكانت كييف تضغط على برلين لتزويدها بصاروخ توروس، وهو صاروخ يبلغ مداه أكثر من 500 كيلومتر ويتم إطلاقه من طائرات مقاتلة مثل تورنادو أو إف 15 أو إف 18.

وكان ال مشرع أوكراني بارز اليوم قد كشف، قبل أيام، أن الفصائل البرلمانية الرئيسية في ألمانيا توصلت إلى إجماع لتزويد أوكرانيا بصواريخ “توروس” كروز التي يبلغ مداها 500 كيلومتر لكن القرار الرسمي لم يأت بعد.

والأسبوع الماضي، قال وزير الدفاع الألماني إن برلين لا تخطط لتوريد الصواريخ في الوقت الحالي وإن الأسلحة ليست الأولوية الأكثر إلحاحا.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية لـ”رويترز”، يوم الاثنين، إن موقف برلين لم يتغير.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة “نويه تسوريشر تسايتونج“ السويسرية، أن شركاء أوكرانيا الغربيون بدأوا بشكل متزايد في طلب تفسيرات من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بعد فشل الهجوم المضاد.

وأوضحت الصحيفة، أن "إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية أصبحت منذ بداية يونيو أكثر وضوحا، لذلك بدأ الحلفاء في طلب تفسيرات من كييف

وتوروس هو صاروخ كروز جو-أرض يتم حمله على متن مقاتلات طورته شركة ألمانية سويدية تحمل الاسم نفسه، ويسمح مداه بضرب أهداف بعيدة عن خط المواجهة الحالي في شرق أوكرانيا، الأمر الذي يجعله قادراً على ضرب العاصمة الروسية موسكو، بحسب شبكة "العربية"
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فلوسي يا حرامي .. زوجة سعد الصغير تثير الجدل برسالة غامضة

شكوى جديدة.. سموحة يفتح النار علي الزمالك أمام اتحاد الكرة.. تفاصيل

إطلالة خطيبة نجل عمرو أديب حديث السوشيال ميديا | شاهد

صور البرومو.. بن شرقي يعود للدوري المصري مقابل 185 مليون جنيه.. تفاصيل

11 درجة كاملة مرة واحدة|الحرارة تهبط إلى مستويات قياسية والأرصاد تفجر مفاجأة

السجل الجنائى للإخوانى الهارب محمد ناصر

هدايا للمواطنين بالخارج والداخل.. 3 قرارات حكومية خاصة بالعقارات والضرائب والمعاشات

مات فجأة| تفاصيل وسبب وفاة طرزان الغربية "أقوى رجل في مصر" .. شاهد

ترشيحاتنا

آخر جمعة من محرم| من هم أولياء الله تعالى.. وزير الأوقاف يوضح

بعد إغلاقه بسبب مسيرة.. قرار عاجل من السلطات الروسية بشأن مطار فنوكوفو

غلق 60 دارا وتحمل تكلفة العلاج.. التضامن تضع خطة للسيطرة على التشرد

الأردن تتعرض لموجة شديدة الحرارة وتطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

السجل الجنائى للإخوانى الهارب محمد ناصر

قيادات إخوانية إرهابية علي قوائم الانتربول الدولي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العلبة وصلت 24 جنيها| تجار تلك المنطقة يبيعون بالسعر الرسمي.. تراجع مفاجئ بأسعار السجائر

طريقة عمل الجلاش.. الحلو والحادق

بسيط للغاية… شاهد لوك لميس الحديدي في خطوبة نجلها

بعد أزمتها الأخيرة| 10 إطلالات لـ رضوى الشربيني عقب عودتها للشاشة

فيديو

فرجت عليه الشارع.. ردود فعل النجمات مع المتحرشين| بعضها مفاجئ

صوت ملائكي.. طفل يبهر رواد مول شهير في حب المصطفى

حكومة الانقلاب في النيجر .. هل تستفز قوى الإيكواس الأفريقية

مقطع فيديو لمحاولة إنقاذ شاب أمريكي من الغرق بأعجوبة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ