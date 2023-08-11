كيف مستعدة للتنازلات..الخارجية الاوكرانية توضح موقفها من المفاوضات مع روسيا

أعرب وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، عن استعداد كييف لتقديم تنازلات إلى موسكو، منوها بأن ذلك يعتمد على الظروف.

وشدد كوليبا ردا على سؤال من قبل صحيفة "موندو" الإسبانية، عما إذا كان بوسع كييف أن تبدأ المفاوضات قبل انسحاب القوات المسلحة الروسية. قائلا:"هذا يعتمد على الظروف".

كما لفت كوليبا خلال المقابلة إلى أنه لا يرى أي تقدم في وساطة الفاتيكان من أجل حل سلمي للنزاع، لكنه قال أنه دعوة البابا فرنسيس لزيارة أوكرانيا لا تزال سارية.

يذكر أن عدد البلدان والمنظمات التي تقدم بمبادرات للسلام في أوكرانيا والوساطة في التسوية آخذ في الازدياد، حيث سبق أن تقدمت الصين والدول الإفريقية ومجموعة الاتصال التابعة لجامعة الدول العربية والفاتيكان ودول أخرى بالفعل بمقترحاتها.

وعقد اجتماع في جدة بالسعودية في 5 و6 أغسطس، وناقش فيه تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، بحضور ممثلين من أكثر من 30 دولة، أفادت تقارير غربية عن مسؤولين أوروبيين، بأن كييف خلال اجتماع جدة لم تتمسك بتنفيذ "خطة زيلينسكي للسلام"، بعد أن كانت تصر عليها في السابق، كما أن السعودية ودولا أخرى اقترحت خطة بديلة ومختلفة عن "خطة زيلينسكي" لحل الأزمة في أوكرانيا، حيث أكدت إبلاغ روسيا بها.

وأكد الكرملين مرارا أن روسيا مستعدة لحوار سلمي، لكن مواقف ومطالب كييف لا تترك فرصة لإبرام اتفاقية سلام مع أوكرانيا في الوقت الراهن.