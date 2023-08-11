مش بـ 1000 جنيه.. حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

تفاصيل أزمة الكتب الخارجية

قدمت مذيعة صدى البلد، رانيا أيمن تغطية حول أسعار الكتب الخارجية.

مع اقتراب موسم الدراسة وبدء عام دراسي جديد، بدأ أولياء الأمور والطلاب الاستعداد من أجل العام الدراسي الجديد، ليقوموا بشراء المستلزمات المدرسية المختلفة مع شراء الكتب المدرسية الخارجية التي يستعين بها الطلبة لزيادة التحصيل وتقوية مهاراتهم، وتفاجأ الطلاب وأولياء الأمور بارتفاع في أسعار الكتب الخارجية في الأسواق، ليزعم البعض أن كتاب "الأضواء" لمادة اللغة العربية للمرحلة الثانوية العامة وصل سعره إلي 670 جنيهًا، بينما وصل كتاب "الامتحان" إلي 500 جنيهًا.

وتصدر هاشتاج "الكتب الخارجية" قائمة تريند الأكثر تداوًلا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ودشن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا تعليقات بشأن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق، والتساؤل عن السبب الحقيقي وراء غلاء أسعار الكتب الدراسية الخارجية.

وجاءت التغريدات من قبل رواد السوشيال ميديا تتسأل عن السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار الكتب الخارجية، والذي يمثل عبئًا واضحًا علي ميزانية الأسرة، إذ تعتبر الكتب الخارجي أحد أهم الأساليب التي يعتمد عليها الكثير من الطلاب في الدراسة.



وحسم إبراهيم إبراهيممدير القطاع التجاري بنهضة مصر للنشر، حسم الجدل بشأن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق وأكد إبراهيم إبراهيم أن ما تردد ببعض وسائل الإعلام بخصوص أسعار كتب الأضواء هو غير صحيح.



وأشار إلى أنه لا صحة لما تردد أن سعر كتاب الأضواء للغة العربية يبلغ 670 جنيهًا، وأوضح أن السعر الصحيح لكتاب الأضواء هو 290 جنيهًا، والذي يتضمن الشرح وبنك الأسئلة، وسعر الكتاب الخاص بالنحو هو 190 جنيها، ويغطي الكتابان مناهج الفصل الدراسي الأول والثاني.



وفي نفس السياق علقت الكاتبة نشوى الحوفي مديرة النشر بدار نهضة مصر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على ارتفاع سعر كتاب الأضواء، وهو من ضمن الكتب الخارجية، والذي وصل سعره لـ 670 جنيها، وسلاح التلميذ 700 جنيه، وكتاب المعاصر 1000 جنيه كما أعلنت المكتبات.



وقالت هذا كلام غير حقيقي، و قمت بسؤال زملائي المسؤولين عن الموضوع وعلمت إن أغلى كتاب في الأضواء للصف الثالث ثانوي 290 جنيها و لا يوجد اي كتب نهائي بهذه الارقام الخيالية و بدأت أفهم إن القصة ليست مجرد منافسة ، القصة أجهزة وحسابات تعمل على إرهاق نفسية الشعب بأخبار تحبطه و يقوموا بالضغط عليه ليغضب ، قولًا واحدًا الأضواء وسلاح التلميذ والمعاصر أسعارها موجودة على مواقعها وفي المكتبات، ولا تصدقو الاشاعات التي ستزيد الفترة القادمة تجاهلوها تماما .



وهذه هي الأسعار الرسمية للكتب الخارجية والأسعار الموثقة الصادرة عن الشركة:



كتاب "الأضواء" فى اللغة العربية للصف الثالث الثانوى "منهج العام بالكامل - الترمين معًا"، مكون من ٤ أجزاء رئيسية، وهي:

١- كتاب الشرح: شرح مبسط للبلاغة والأدب، مع عرض مميز لدروس القراءة والنصوص والقصة والتعبير.

٢- بنك الأسئلة: بنك أسئلة شامل، يحتوي على تطبيقات جزئية على جميع دروس المنهج.

٣- التطبيقات الشاملة والاختبارات: يحتوي على تطبيقات شاملة على الفروع واختبارات شهرية شاملة على أحدث مواصفة امتحانية.

٤- ملحق الإجابات النموذجية: يحتوى على إجابات الكتاب كاملة.

سعر الغلاف للترمين: 290 جنيهًا

المنتج (2): كتاب النحو للصف الثالث الثانوى "منهج العام بالكامل - الترمين معًا"

1- كتاب الشرح والتدريبات، ويحتوي على شرح مبسط لجميع دروس النحو وتدريبات شاملة ووافية ومتدرجة الصعوبة وفقاً لأحدث مواصفة امتحانية.

2- ملحق خاص بالاجابات النموذجية كاملة.

سعر الغلاف للترمين: 190 جنيهًا.



