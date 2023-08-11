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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل أوقاف القليوبية يفتتح مسجد الشامي في بنها

افتتاح مسجد سيدى
افتتاح مسجد سيدى على الشامي بقرية سندنهور

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية اليوم مسجد سيدى على الشامي بقرية سندنهور مركز بنها ضمن افتتاحات المديرية احتفالا بالعيد القومي لمحافظة القليوبية والذي يحل نهاية الشهر الجاري بعد إعادة إحلاله  وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد من وزارة الأوقاف بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه على مساحة بلغت 400 متر .

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أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية ان افتتاح المسجد الجديد يأتي مواكباً لإقتراب إحتفال محافظة القليوبية بعيدها القومي خلال شهر أغسطس الحالي .


وفي سياق متصل ألقي وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية خطبة الجمعة بالمسجد كأول جمعة تقام به بعد الإفتتاح حيث تناول موضوع الخطبة أحد أسماء الله الحسنى وهو اسم  الولي والذى يعنى القريب لك والقريب منك والحاضر معك لقوله تعالي ( وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر  رحمته وهو الولى الحميد ) فإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك .


كما أشار وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية إلى أن أسماء الله الحسنى نذكر الله بها ونناجيه وندعوه بكثرة ذكرها، وجاء ذلك وسط حضور كثيف من المواطنين وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وقيادات المجتمع المدني بالمحافظة والذين عبروا عن سعادتهم بمثل هذه الافتتاحات والتي تجعل منارة المساجد ومنارة لأداء الشعائر والصلوات مع تكثيف الأنشطة  الدينية والدعوية والندوات، واللقاءات الثقافية.

القليوبية وكيل وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف العيد القومى سندنهور مسجد سيدى على الشامي

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