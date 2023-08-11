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جامعة حلوان في أسبوع| رئيسها يُجري جولة تفقدية لمتابعة تطوير البنية التحتية.. كلية الصيدلة تنظم ورشة عمل عن الكتابة العلمية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

جامعة حلوان في أسبوع:

رئيسها يجري جولة تفقدية لمتابعة البنية التحتية

ورشة عمل عن «الكتابة العلمية» في كلية الصيدلة

 

أجرى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، جولة تفقدية بالجامعة، ضمن جولات مستمرة لمتابعة العمل لتطوير البنية التحتية والتجهيزية في الجامعة، والمرافق وأعمال الصيانة والتشجير وتجهيز الملاعب والقاعات؛ استعدادًا لاستقبال ضيوف الجامعة، في “أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا" يوم 13 سبتمبر 2023.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أهمية أسبوع شباب الجامعات في تحقيق التواصل بين طلاب الجامعات المصرية وتبادل الثقافات بين الشباب وتحقيق التكامل بينهم، حيث يتنافس الطلاب في عدد من المسابقات والأنشطة الرياضية والاجتماعية والعلمية والثقافية والفنية والجوالة، هذا بالإضافة إلى الأنشطة الموازية التي تقام على هامش الأسبوع الذي يجمع المتميزين من طلاب الجامعات المصرية، بحضور رؤساء الجامعات وعدد كبير من القيادات والشخصيات العامة.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن الأسبوع يجمع شباب الباحثين والمبتكرين وشباب المبادرات المجتمعية ليلتقوا سويًا لاستثمار جهودهم في الحوار والنشاط الطلابي الفعال، واستثمار طاقاتهم وطموحاتهم الواعدة وأفكارهم البناءة لتطوير قدراتهم بشكل إيجابي.

كما نظمت كلية الصيدلة جامعة حلوان، بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للميكروبيولوجي، ورشة عمل، موجهة لشباب الباحثين بالجامعة، حول أصول الكتابة العلمية وأخلاقياتها، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وريادة الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.

وقد حاضر في ورشة العمل، الدكتور سيد فكري أستاذ الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الطب جامعة المنيا، وسفير الجمعية الأمريكية للميكروبيولوجي في مصر، وسكرتير الجمعية العالمية للفيروسات، حيث تناولت ورشة العمل، التدريب على كتابة المشروعات البحثية والأوراق البحثية الموجهة إلى المجلات الدولية، وكذلك كتابة الرسائل العلمية.

وقد أشار الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، إلى حرص الجامعة على توفير التدريب المناسب لرفع كفاءة شباب الباحثين بالجامعة، والتعاون في تحقيق ذلك مع المؤسسات العالمية.

وأضاف الدكتور سامح سرور، أن ورشة العمل تلك، تأتي في إطار تنفيذ خطة الكلية لتدريب شباب الباحثين بالكلية، وتسليحهم بالمهارات البحثية المختلفة، خلال سعي الكلية لتعظيم مخرجات البحث العلمي، وزيادة المشروعات البحثية، وتقدمها في التصنيفات الدولية، حيث تحتل الكلية المركز 401 في تصنيف شنجهاي الدولي.

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