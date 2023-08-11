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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زوجة نجم الزمالك السابق تخطف القلوب بجمالها

يسرا الليثي
يسرا الليثي

حرصت يسرا الليثي زوجة الإعلامي أحمد حسام ميدو، علي مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها علي موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت يسرا الليثي بإطلالة كاجوال جذابة، واعتمدت مكياج ابرز جمال ملامحها، وحازت الصورة العديد من الإعجاب من قبل المتابعين.

وتتميز زوجة أحمد حسام ميدو برشاقتها فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس جريئة من الفساتين المكشوفة والملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

العالمي أحمد حسام ميدو ، نجم الكرة المصرية السابق يقدم حاليا الموسم الثاني من برنامج «الريمونتادا» على قناة المحور.

 وُلد ميدو في الثالث والعشرين من فبراير عام 1983 وتم تصعيده للفريق الأول في نادي الزمالك موسم «1999-2000» وهو في السادسة عشر من عمره ليشارك في 4 مباريات في بطولة الدوري قبل أن يخوض تجربة الاحتراف في أوروبا عبر بوابة نادي «جينت» البلجيكي وهنا بدأت سفينة «ميدو»، في الإبحار عبر موانئ أوروبا المختلفة.

وحقق "العالمي" أحمد حسام ميدو ، العديد من البطولات والإنجازات خلال مسيرته الاحترافية، حيث توج بلقب الدوري الهولندي مع أياكس مرتين، وتوج بكأس هولندا مرة واحدة، والسوبر الهولندي مرة واحدة عام 2002.

ويعد "ميدو" ضمن 11 لاعبًا في تاريخ الكرة المصرية، شاركوا مع أنديتهم الأوروبية في الأدوار المتقدمة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٨١١_١٥٤٠٥٨

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