زيزو يستعرض عضلاته أثناء إجازته الصيفية |شاهد

حرص أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك على مشاركة جمهوره ومتابعيه صورًا له أثناء قضاء إجازته الصيفية، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر زيزو علي شاطئ البحر، مستعرضا عضلاته، ويبدو أن وسيلة اللاعبين أثناء الاستمتاع بالإجازة استعراض العضلات على شاطئ البحر.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوم عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

وقرر المدير الفني عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.