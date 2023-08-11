بـ كاش مايوه .. ابنة عمرو دياب تثير الجدل في أحدث ظهور

أثارت كنزى عمرو دياب جدلاً واسعًا بمجموعة من الصور الجديدة التي نشرتها عبر حسابها بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت كنزى عمرو دياب بملابس جريئة وهى تقضي عطلتها، ونالت الصور العديد من الانتقادات من قبل متابعيها.

احتل الفنان عمرو دياب صدارة قائمة الأغاني الأعلى استماعا بالوطن العربي عبر تطبيق أنغامي بثلاث أغنيات.



وجاءت أغنية ياليل التي تجمعه بنجله عبد الله في المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي، تليها أغنية والله أبدا فيالمرتبة الثانية، وجاءت أغنية قولي اسمي في المركز الثالث.

أغنية ياليل كلمات لأمير طعيمة ولحن عمرو دياب وتوزيع أحمد إبراهيم، أما أغنية والله أبدا فهي كلمات ولحن عزيزالشافعي وتوزيع عادل حقي، وأغنية قولي اسمي كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع جلال حمداوي.

عمرو دياب:

تصدر النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب ساعة واحدة فقط من طرح أغنيته الجديدةوالله ابدا .

وتعد الأغنية تجربة موسيقية وغنائية جريئة يخوضها الفنان الكبير عمرو دياب فلأول مرة يغني أبيات من الشعرالعربي في مطلع الأغنية للشاعر الأندلسي ابن زيدون.

وتقول كلمات الأغنية في مطلعها من أشعار ابن زيدون

والله ماطلبت أهوائنا بدلا

منكم ولا انصرفت عنكم أمانينا

أَضحى التَنائي بَديلاً مِن تَدانينا

وَنابَ عَن طيبِ لُقيانا تَجافينا

الفنان عمرو دياب أحيا مؤخرا حفلا كبيرا في صول تاون بالساحل الشمالي وسط حضور جماهيري غفير ، ويستعدخلال الفترة القادمة لإحياء حفل كبير في جولف بورتو مارينا يوم ١١ أغسطس القادم .