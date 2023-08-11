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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة مؤثرة من وزير الرياضة لمنتخب اليد بعد خسارة نصف نهائي كأس العالم

صدى البلد

خلال اتصال هاتفي ببعثة المنتخب، ورغم خسارة المنتخب، أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالأداء والروح العالية من أحفاد الفراعنة في اليد تحت 19 سنة، بعد خسارة نصف نهائي بطولة كأس العالم للناشئين مواليد 2004، والمقامة في كرواتيا، بعد الهزيمة من الدنمارك بطل العالم ثلاثة مرات، بنتيجة 39/35.


وقال صبحي للاعبين : "أنتم منتخب واعد  ومنافس قوي على المستوى العالمي. ووصولكم لهذه المرحلة كان تحديًا كبيرًا وفرصة لمواصلة الإنجازات العالمية لكرة اليد المصرية".

وجدد الوزير تأكيده علي نجاح منظومة كرة اليد المصرية، مع وجود الدعم الدائم والمستمر الذي تقدمه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة المصرية، وكذلك النماذج المميزة التي تدرك قيمة مصر والتي تلعب باسمها في كل مكان، مشيرًا إلى أن طريقة التخطيط العلمي الذي تنتهجه الوزارة مع الاتحاد المصري لكرة اليد أتت بثمارها في تكوين أجيال متعاقبة قادرة علي صنع الفارق وتحقيق الإنجازات.

وأوضح وزير الرياضة أن كرة اليد المصرية أصبحت ذات طموح كبير أكبر من مجرد المشاركة ببطولة سواء أفريقيا أو عالم بل وتحقيقها، قائلًا : "نضع نصب أعيننا تحقيق ميدالية اوليمبية نظرًا لقوة منتخبنا الأول للعديد من اللاعبين المميزين والمحترفين فى أفضل الدوريات العالمية، وكذلك امتلاكنا لأجيال عالية المهارة والجودة في المراحل العمرية المختلفة".

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