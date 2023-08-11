خبير تكنولوجيا معلومات: لن نجد مذيعا في المستقبل.. الروبوت سيسيطر

ثورة تكنولوجيا..

قال الدكتور فتحي شمس الدين، خبير تكنولوجيا المعلومات، إنه يجب علينا تعلم كيفية التعامل مع هذا العالم الرقمي وهذه الوسائط الرقمية، وبالتالي يجب أن يتم تأهيل الآباء للتعامل مع الأجهزة التكنولوجية.

وأضاف فتحي شمس الدين خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر فضائية الحياة: “عند الحديث عن الذكاء الاصطناعي، فيجب أن يتم تأهيل كل العاملين وكل المستخدمين لمستقبل الذكاء الاصطناعي”.

وأشار إلى أنه في غضون سنوات قليلة جدًا من الممكن أن لا نجد على سبيل المثال مذيع، حيث يمكن أن يكون المذيع روبوت.

ولفت إلي أنه لا يوجد إنسان يستطيع مواجهة شات جي بي تي في المعلومات التي يمتلكها، وبالتالي نحن أصبحنا نتعامل مع واقع ذكاء اصطناعي يتنامى بصورة كبيرة وسوف يؤثر على كافة مناحي الحياة.