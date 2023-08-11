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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش عايزينه.. إنبي يفجر مفاجأة بشأن ضم لاعب الزمالك

اللاعب أحمد عيد
اللاعب أحمد عيد

فجر محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبى، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رغبة النادي البترولي في ضم أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق الأبيض.

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بسبب أحمد عيد | إنبي يعلن مفاجأة صادمة عن أزمته مع الزمالك

وقال محمد إسماعيل في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أحمد عيد لن يلعب في إنبي إحنا مش عايزينه ولن نتعاقد مع لاعب دون رغبته لو هو مين.

وأشار إلى أن إنبي أرسل شيكا لاتحاد الكرة لتفعيل بند شراء اللاعب بعد انتهاء فترة إعارته لنثبت للجميع أننا نحترم تعاقداتنا.  

تابع مدير الكرة بنادي إنبى، نطالب بمعاقبة اللاعب أحمد عيد لمخالفة بنود العقد، وشكوى النادي للحصول على حقوقه المشروعة فقط وليس لدينا أي مانع من انتقاله لنادي الزمالك، موضحا : إحنا بثبت حقنا".

 أزمة اللاعب أحمد عيد 

استطرد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبى، أرسلنا إلى اتحاد الكرة لتفعيل بند الشراء والمبلغ المقرر في العقد المبرم بين الناديين، ولكن اللاعب ترك النادي وانضم إلى تدريبات نادي الزمالك دون إذن، لافتا إلى أن اتحاد الكرة سيحقق في الأزمة يوم الإثنين المقبل وسيتواجد جميع الأطراف في مقر الاتحاد للإدلاء بأقوالهم، مؤكدا أن الزمالك لم يتواصل معهم لحل أزمة أحمد عيد وديًا. 

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