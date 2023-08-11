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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: مستعدون لتدريب طيارين أوكرانيين على "إف-16" إذا عجزت أوروبا

صدى البلد

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الجمعة، إن أمريكا ‏منفتحة على إمكانية تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة طائرات "إف -16".

وذلك بشرط إذا اجتازت الدول ‏الأوروبية قدرتها على تدريبهم.‏

وأضاف كيربي للصحفيين: "إذا تم اجتياز القدرة على التدريب في أوروبا، فنحن بالتأكيد منفتحون على تدريب الطيارين الأوكرانيين هنا في أمريكا".

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وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، طلبت من الكونجرس الأمريكي، في وقت سابق، مبلغ 24 مليار دولار من الأموال الإضافية لأوكرانيا، والتي تشمل 13.1 مليار دولار من المساعدات العسكرية، و7.3 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية والإنسانية.


وقال منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية، جون كيربي، أمس الخميس، إن الشعب الأمريكي يتفهم سبب طلب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المزيد من المليارات من المساعدات لأوكرانيا.

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