نجل توفيق الدقن: والدي كان لاعب كرة وفضل التمثيل على الزمالك

تحدث ماضى نجل الفنان توفيق الدقن، عن حياة والده، قائلا:" جدى كان موظف فى المحكمة، وكان والدى يساعد والده فى الكتابة بالمحكمة، وكان لاعب كرة محترف فى نادى المنيا وتهافت عليه الأندية الكبرى خاصة الزمالك، لكنه عمل بمصلحة السكة الحديد بالمنيا، وأراد أن يدخل معهد التمثيل فبدل مع موظف ليعمل بالسكة الحديد فى القاهرة".



وأضاف ماضى نجل الفنان توفيق الدقن، خلال حواره ببرنامج “معكم” تقديم الإعلامية مني الشاذلي، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”: “محمود أبو رجيلة قال لى: والدك لعب معى”، موضحا أن والده كان عاشقا لنادى الزمالك، وكان يرى أن شكله الفنى يفيد فى التمثيل.

وتابع ماضى نجل الفنان توفيق الدقن: “والدي كان له دور فى عملي بالمحاماة وحصل على وسام الفنون والعلوم من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وجازة الإدارة من محمد أنور السادات".