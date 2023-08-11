الدراسات الدوائية تفجر كارثة عن حجم الأدوية المغشوشة والمهربة في السوق

قال الدكتور علي عبدالله مدير مركز الدراسات الدوائية، إن الأدوية المغشوشة والمهربة في مصر تمثل نحو 15% في حجم السوق، طبقا لآخر دراسة أجراها مركز التعبئة العامة والإحصاء في عام 2015، مشيرا إلى أن النسبة تغيرت بكل تأكيد خلال الفترة الراهنة.

وأضاف مدير مركز الدراسات الدوائية، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قضية الأدوية المغشوشة ضمن التحديات التي تواجهها صناعة الدواء عالميا ومحليا لمحاربتها ومنعها قبل حدوثها.

الأدوية المغشوشة والمهربة

وحذر الدكتور علي عبدالله مدير مركز الدراسات الدوائية، المواطنين من تناول الأدوية المغشوشة والمهربة لافتا إلى أنها مميتة، مطالبا المرضى بضرورة التأكد من شراء الأدوية من الأماكن المعروفة والمصرح لها بيع الدواء والابتعاد عن الشراء عبر وسائل التواصل المختلفة.

