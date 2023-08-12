الصحة المغربية تحذر من موجة جديدة لـ كورونا

أكدت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، في بيان رسمي، إنها تواصل تتبع الوضع الوبائي بالبلاد، داعية إلى ضرورة استكمال جرعات التلقيح لتعزيز المناعة ضد "كوفيد-19".

وأوضحت الصحة المغربية الوضع الوبائي في البلاد، ولم يتم رصد أية حالة مرضية ناجمة عن السلالة الفرعية لمتحور أوميكرون أو ما بات يعرف بسلالة إيريس وفقا لموقع "هسبريس".

وأكدت أنه ومع ذلك فقد بادرت وزارة الصحة إلى استشارة اللجنة العلمية لـ«كوفيد-19» من أجل تقييم المخاطر على الصعيد الوطني وتقديم التوصيات اللازمة، وذلك في إطار اليقظة الوبائية والتأهب المستمرين للمركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة.

وأضاف المصدر ذاته أن التقييم خلص إلى أن انتشار المتحور الفرعي، وحدوث موجة جديدة بالمملكة يبقى واردا، مع إمكانية تسجيل بعض الحالات الخطيرة أو حتى الوفيات، خاصة ما بين الأشخاص المسنين وذوي الهشاشة المناعية أو المصابين بأمراض مزمنة.

ودعت وزارة الصحة إلى ضرورة استكمال جرعات التلقيح لتعزيز المناعة ضد «كوفيد-19» ، وتهيبان بالأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية ارتداء الكمامة والتوقف عن أي نشاط مهني أو اجتماعي مع التوجه إلى المؤسسات الصحية للتشخيص وتلقي العلاج المناسب، مع تجنب كل ظروف المخالطة مع الغير.