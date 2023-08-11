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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتراض قارب بـ67 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل غرب المغرب

هجرة غير شرعية -
هجرة غير شرعية - ارشيفي

نجحت قوات البحرية المغربية  في اعتراض قاربا يقل 67 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل غرب البلاد بحسب ما ذكرت قناة العربية.

وفي سياق متصل؛ ذكرت وكالة الأبناء الغربية أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير نجحت في القبض علي ثلاثة أشخاص، من بينهم سيدة، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و58 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وأشارت الوكالة الغربية الي ان ذلك تم  بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة. 

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