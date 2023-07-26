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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط 6 أشخاص بينهم أطفال في هجرة غير شرعية إلى ليبيا.. اِعرف العقوبة

صدى البلد

أصبحت ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود، حديث الساعة بعد واقعة سقوط 6 أشخاص بينهم أطفال اثناء سفرهم عن طريق الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الليبية.

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نرصد في التقرير التالي عقوبة الهجرة غير الشرعية، والطرق الذي اتخذها المتهمين مسلكا لمحاولة هجرتهم عبر الحدود الليبية، حيث حدد القانون عقوبات تسري على كل من ارتكب الهجرة غير الشرعية، وإذا وجد مرتكب الجريمة فى جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه، يعاقب كل من كان يعلم بإقبال أحد المواطنين على ارتكاب تلك الجريمة ولم يبلغ السلطات المنوطة، حيث جاء في المادة رقم 15 فقرة أولى أنه يعاقب في هذه الحالة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.


وعرف القانون ان الهجرة غير الشرعية : الدخول الى دولة بطريقة غير قانونية. او البقاء في بلد ما بطريقة غير قانونية او الدخول بشكل قانوني وعدم الخروج ضمن المدة المحدد القانونية المسموح بها للبقاء ان الهجرة الغير شرعية هي قضية تحتاج الى تقييم كل من البلد المقصود للهجرة، البلد المصدر وبلد العبور كل واحد على حدا.


وفي محاولات مقاومة هذه الظاهره جاء قانون رقم 82 لسنه ٢٠١٦ وتعديلاته بقانون رقم ٢٢ لسنه ٢٠٢٢ للحد من هذه الظاهره ومكافحاتها مع ازدياد نسبه تهريب المهاجرين .


محاولة هجرة المتهمين


وعن محاولة هجرة الـ 6 اشخاص، كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أنه تم ضبط المتهمين على طريق العلمين، المؤدي الي الحدود الليبية، ومن ثم محاولتهم الهجرة عن طريق المدقات الجبلية وصولا الي الحدود الليبية.

تفاصيل الواقعة

 

قررت نيابة العلمين، بمحكمة برج العرب، إخلاء سبيل 6 اشخاص، بضمان محل إقامتهم لاتهامهما بمحاولة السفر الي دولة ليبيا عن طريق الهجرة غير الشرعية عبر المدقات الجبلية.


واستمعت جهات التحقيق، الي المتهمين حيث تبين أنهم من محافظات مختلفة، وانكروا جميع التهم الموجهه اليهم.

وقال محمود السمري، محامي المتهمين الـ 6، أن جهات التحقيق وجهت لموكليه، تهمة محاولة الهجرة غير الشرعية عن طريق العلمين المؤدي الي الحدود الليبية، ومن ثم محاولة هروبهم عبر المدقات الجبلية.


واكد السمري، لـ صدى البلد، إن المتهمين أنكروا جميع التهم الموجهة اليهم أمام جهات التحقيق، ولا تزال الواقعة قيد التحقيق تحت تصرف النيابة العامة.


وكانت، الأجهزة الامنية، بمديرية أمن مطروح، تلقت إخطارا من مباحث العلمين، يفيد بإلقاء القبض على 6 أشخاص بينهم اطفال، اثناء محاولتهم السفر عن طريق الهجرة غير شرعية الي دولة ليبيا.

وكشفت التحريات، ان المتهمين حاولوا الهرب الي الأراضي الليبية عن طريق العلمين المؤدي الي الحدود الليبية، ومن ثم السفر عبر المدقات الجبلية حتى الوصول الى ليبيا. 

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