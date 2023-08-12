مفاجأة في تنسيق الجامعات 2023.. لا مكان لكليات القمة بالمرحلة الثانية

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم وخبير شئون التعليم، موعد إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد للعام الدراسي 2023.

أوضح رفعت فياض، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند النعساني ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستعقد مؤتمرا صحفيا ظهر الإثنين الموافق 14 أغسطس الجاري لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتابع الكاتب الصحفي، أنّه بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى بـ48 ساعة تبدأ المرحلة الثانية والتي تعتبر الأكبر بالنسبة لعدد الطلاب، لافتا إلى أن ذلك يصاحبه الإعلان عن الأماكن الشاغرة بالجامعات والمعاهد الحكومية.

كليات القمم

توقع رفت فياض، أنّ يكون الحد الأدنى لكليات الطب البشري، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة، أقل من العام الماضي بنسبة 1%، موضحا أن الحد الأدنى لكليات الطب البشرى كان العام الماضي 92.6% ومن المنتظر أن تصبح 91.6%.

وأردف الكاتب الصحفي، أنّه لا يوجد مكان لكليات القمة بالمرحلة الثانية لأن شريحة الطلاب الحاصلة على مجاميع مرتفعة عددها كبير، وتم اكتمال الأماكن المتاحة في تلك الكليات من المرحلة الأولى وخاصة الطب البشري والصيدلة والعلاج الطبيعي.