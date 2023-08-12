صحف الإمارات| ضبط شخص يمارس الشعوذة بمسجد بالقاهرة.. إمام الحرم المكي يتعرض لإعياء وإرهاق.. أوكرانيا تعتبر محادثات السعودية «انفراجة» كبيرة

الإمارات تتضامن مع الولايات المتحدة .. وتعزي في ضحايا حرائق الغابات في هاواي

COP28 يدعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ

طائرة مساعدات إماراتية تصل جمهورية تشاد

أوكرانيا تعتبر محادثات السعودية «انفراجة» كبيرة

المغرب تعترض أكثر من 60 مهاجراً غير نظامي

حريق بولاية عجمان الإماراتية

اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

فقد ابرزت صحيفة الوطن الإماراتية؛ تضامن دولة الإمارات مع أمريكا في حرائق هاواي حيث أعربت عن خالص تعازيها وتضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية في ضحايا حرائق الغابات في ولاية هاواي، التي أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى وأحدثت أضراراً جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الأمريكية وللشعب الأمريكي الصديق ولأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أشارت الصحيفة الي تأكيد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات، سيركز COP28 على الانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها، وعلى تعزيز التعاون ومضاعفة الجهود العالمية لمواجهة تداعيات تغير المناخ، وبناء شراكات ذكية ونوعية تدعم النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال زيارته إلى جمهورية بربادوس الصديقة أمام رؤساء حكومات المجموعة الكاريبية، حيث نقل معاليه تحيات قيادة دولة الإمارات إلى معالي ميا موتلي، رئيسة وزراء بربادوس، ورؤساء حكومات المجموعة الكاريبية المشاركة.

وأكد التزام رئاسة COP28 بدعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وضمان تفعيل جهود المجتمع الدولي لمعالجة النقص في التمويل المناخي، وتعزيز جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يلبي احتياجات العمل المناخي.

كما لفتت الصحيفة الي أرسال دولة الإمارات طائرة مساعدات إلى جمهورية تشاد تحمل على متنها 13 طناً من الإمدادات الغذائية لتوفير الاحتياجات الإنسانية الضرورية للأشقاء السودانيين اللاجئين إلى تشاد وكذلك لدعم المجتمع المحلي، خاصة الفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.

وصرح سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، بأن إرسال هذه الإمدادات يأتي بتوجيهات القيادة الرشيدة وضمن استجابة دولة الإمارات ومدّها يد العون لإغاثة المدنيين المتضررين في السودان ودعمها الأشقاء السودانيين اللاجئين في دول الجوار وتوفير احتياجاتهم الضرورية، والذي يأتي انسجاماً مع نهج الدولة في الوقوف إلى جانب دول العالم وشعوبها وقت الحاجة.

بينما صحيفة الخليج الإماراتية فقد اهتمت بتصريحات وزير الخارجية الأوكراني إن محادثات السعودية حول السلام في أوكرانيا «انفراجة»، وإن لدى كييف ما تقدمه لإفريقيا أكثر من موسكو، بينما كشفت وسائل إعلام تركية أن أنقرة أكدت في اجتماع جدة حول أوكرانيا، عدم جدوى استمراره من دون روسيا.

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن المحادثات التي استضافتها السعودية الأسبوع الماضي مثلت «انفراجة» لكييف، وأظهرت أنه من الممكن حشد الدعم العالمي وراء خطة النقاط العشر التي اقترحها الرئيس فولوديمير زيلينسكي لإنهاء الحرب التي تشنها روسيا على بلاده.

وأشارت الصحيفة الي تسبب مقطع فيديو متداول في جدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يظهر فيه شخص أثناء ممارسته أعمال السحر والشعوذة داخل أحد المساجد في مصر.



وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة الفيديو المتداول، موضحة أنه حدث بالفعل داخل أحد المساجد بدائرة قسم شرطة الخليفة في القاهرة.



وأضافت في بيان، أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وأقر بقراءة الرقية الشرعية على إحدى السيدات بناء على طلبها من دون مقابل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.

ولفت ايضا الي اعتراض خفر السواحل في المغرب أكثر من 60 مهاجراً غير نظامي كانوا على متن قارب مطاطي في وضع صعب جنوب المملكة المغربية، وفق ما أفاد مصدر عسكري، أمس الجمعة

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن المصدر أن «وحدة تابعة للبحرية الملكية، في إطار مهامها لتقديم المساعدة والإنقاذ البحري، اعترضت الخميس، على بعد نحو 100 كلم شمال طرفاية (جنوب)، قارباً مطاطياً في وضعية صعبة».



وكان على متن القارب «67 مرشحاً للهجرة غير الشرعية، من بينهم امرأة وثلاثة قُصّر» بحسب المصدر نفسه، مشيراً إلى أنهم يتحدرون جميعاً من بلدان في إفريقيا جنوب الصحراء.

بينما صحيفة الإمارات اليوم فقد سلطت الضوء علي تعرض خطيب وإمام صلاة الجمعة في المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي، لإعياء وإرهاق في آخر الخطبة وأول صلاة الجمعة ولم يستطع إتمام الصلاة.

ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة العامة للشؤون الدينية بالحرمين نشر على الموقع الرسمي، أتم رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ عبد الرحمن السديس الصلاة.

وأصدرت الرئاسة بيانا قالت فيه: "خلال صلاة الجمعة بالمسجد الحرام ألم بفضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إعياء وإرهاق في آخر الخطبة، أول الصلاة، لم يستطع بعدها إكمال الصلاة".

وقالت الرئاسة إلى أن السديس الذي تم تعيينه بأمر ملكي رئيسا للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي برتبة وزير، أتم الصلاة بعد ذلك لأن "المشروع في مثل ذلك أن يتأخر ويقدم رجلا من القوم يتم بهم الصلاة ويأتم هو به".

وأفادت في بيانها بأن الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي في خير وعافية وصحة جيدة.

ووثقت مقاطع فيديو تم تداولها بشكل واسع على منصة "إكس" ("تويتر" سابقا)، غياب صوت المعيقلي في بداية الصلاة قبل أن يسمع صوت السديس الذي حل مكانه.

كما أشارت الصحيفة الي أعلان الأمم المتّحدة الجمعة انتهاء عملية سحب حمولة ناقلة النفط "صافر" المتداعية قبالة ميناء الحُديدة اليمني الاستراتيجي في البحر الأحمر، مشيرة إلى سحب أكثر من مليون برميل نفط منها وبالتالي زوال الخطر الوشيك بحصول تسرّب.

وقالت المنظمة الدولية في بيان إنّ أمينها العام أنطونيو غوتيريش "يرحّب بالأنباء التي تفيد بأنّ نقل النفط من الناقلة صافر إلى سفينة الاستبدال اليمنية انتهى بأمان اليوم، مجنّباً (المنطقة) ما كان يمكن أن يكون كارثة بيئية وإنسانية ضخمة.

كما لفت الصحيفة الي نشوب ، أمس، حريق في واجهة بناية سكنية من 15 طابقاً في منطقة النعيمية (3) بعجمان، على شارع الشيخ خليفة بن زايد. ونتج عنه احتراق 16 شقة وتضرر 13 مركبة.

وتمكنت شرطة عجمان وفرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، وإخلاء وإنقاذ سكان المبنى دون وقوع إصابات. وأفاد مدير عام العمليات الشرطية، العميد عبدالله سيف المطروشي، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد بوقوع الحريق، فتحركت دوريات الشرطة على الفور كمستجيب أول للحادث، وباشرت دورها في فرض طوق أمني حول الموقع.