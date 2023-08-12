برلماني: تجربة مصر في دعم وتمكين الشباب رائدة

قال الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب المصري، إن تجربة مصر في دعم وتمكين الشباب رائدة وتخطت حدود المحلية، متجهة إلى الحدود القارية والعالمية.

وأضاف «بدوي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح جديد»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن التجربة المصرية أثبتت مكانة الشباب ودورهم في بناء المستقبل، بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، وطرح فكرة منتدى شباب العالم.

وأكد أن مصر استمعت إلى صوت الشباب ورؤيتهم السياسية والثقافية والاجتماعية، من مشيرا إلى أن منتدى شباب العالم من التجارب الرائدة لتمكين الشباب في كل المجالات.

يحتفل العالم في 12 أغسطس من كل عام باليوم العالمي للشباب، لتسليط الضوء على مشاركاتهم على الصعيد الوطني والمحلي والدولي، وهي فرصة تتيح الاحتفال بسماع أصواتهم وأعمالهم ومبادراتهم الهادفة لتعميمها على الجميع.

وعلى مدى السنوات الأخيرة، كانت مصر فعالة في الاستماع لمطالب الشباب والسماع لاحتياجاتهم وإشراكهم في العملية السياسية.

ومثلت مؤتمرات الشباب تحت رعاية الرئيس المصري نقطة تحول في العلاقة بين الدولة وشبابها.