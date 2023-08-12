جلطة بالمخ.. كهربا يطمئن على أمح الدولي في المستشفى

شارك محمود كهربا، صورة مع أمح الدولي، أحد أشهر مشجعي النادي الأهلي، عبر حسابه على “إنستجرام”.

وكشف عن تعرضه لوعكة صحية، وكتب: “ألف سلامة عليك يا أمح، ربنا يشفيك ويعافيك، جلطة بالمخ، دعواتكم يقوم بالسلامة”.

مفاجأة في أزمة غرامة كهربا

بعد عودة نادي أفيس البرتغالي الطرف الثاني في غرامة نادي الزمالك، حدثت انفراجة لدى كهربا وإمكانية سداد الغرامة فى الفيفا فى قادم الأيام لإغلاق الملف برمته.

محامي كهربا على العباسي، لم يكشف حتى الآن الكثير من الأوراق القانونية، ويبدو أن هناك مفاجأة خلال الفترة المقبلة.

قضية محمود كهربا قد تظل كما هي لمدة عام ونصف العام، وأن كهربا سيظل يلعب، وكل فترة سيكون هناك جلسات، ويحصل على تأجيل استغلالا لعودة نادي أفيس البرتغالي إلى النشاط الرياضي.

محامي كهربا سيطلب من الفيفا حيثيات قرار إيقاف اللاعب، وعند موافقة الفيفا على إرسال الحيثيات يتم إيقاف المهلة بشكل قانوني، وقد يتم ارسال حيثيات قرار العقوبات خلال شهر أو أكثر، والأزمة قد تستمر لفترة طويلة.

موقف نادي أفيس من غرامة كهربا

عودة نادي أفيس البرتغالي للحياة من خلال الاندماج مع نادي فيلافرانكوينس لا يسقط عنه القضايا وغرامة الفيفا باعتباره موجودا بشكل قانوني ويتعين عليه تسوية أموره المالية، بما فيها المشاركة فى سداد غرامة كهربا.

نادي أفيس البرتغالي سيشارك بشكل طبيعي في المنافسات ابتداءً من الموسم الحالي 2023/2024 تحت مسمى“AVS”.