جامعة الوادى الجديد تشارك فى معسكر إعداد القادة بحلوان

شاركت جامعة الوادى الجديد بوفد من ٥ طلاب بكليات الجامعة فى معسكر اعداد القادة بحلوان تحت شعار مبدعون باختلاف وذلك تحت برعاية الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة وإشراف الأستاذ الدكتور احمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واشراف الادارة العامة لرعاية الطلاب ومركز رعاية ذوى القدرات الخاصة .

كان ذلك بحضور نخبة من الضيوف منهم الفنان القدير طارق دسوقى و أحمد حسام مدرب بمشروع مودة بالاضافة الى محاضرات عن التوعية والثقة بالنفس كما قدم المعهد فقرة خاصة عن مسرح العرائس أحد الفنون الأصيلة فى التراث المصرى واختتم المعهد فاعلياته بحفل ختامى غنائي لفريق معهد قيثارة الموسيقى من ذوى القدرات الفائقة.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم بهذا اللقاء وقدموا الشكر لادارة المعهد وقيادات جامعة الوادى الجديد لاتاحة المشاركة فى هذا الملتقى الراقى.