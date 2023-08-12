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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الوادى الجديد تشارك فى معرض تعليمى

جانب من المشاركه
جانب من المشاركه

شاركت جامعة الوادي الجديد في معرض التعليم العالي المقام بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالهيئة المصرية العامة للمعارض بمدينة نصر.

 يأتي ذلك بحضور وفد الجامعة برئاسة الدكتور حسن عبد اللطيف - نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمود الكيلاوي- مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة  والدكتور/ منار علي سعيد - أستاذ علم اللغة المساعد بكلية الآداب والدكتور/ ابتسام علي تمساح - أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية وابتسام عادل، ومحمد شديد بإدارة العلاقات العامة. 

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 يقوم الوفد بالتسويق للجامعة بعرض الكليات الثمانية وبرامجها الأكاديمية التي تقدمها وشرح كافة الأمور التي تتعلق بها بطريقة كافية ووافية تحفز الطلاب روّاد المعرض  للالتحاق بالجامعة ودراسة التخصصات الموجودة فيها.

 كما تقدم فيديوهات تعريفية تتضمن أبنية الجامعة بكلياتها المختلفة والقاعات الدراسية الموجودة فيها .. والمدن الجامعية بالإضافة إلى المعامل والملاعب والمراكز والوحدات ذات الطابع الخاصة، ويتولى الأساتذة شرحها والتعليق عليها وتوضيحها لمرتادي المعرض بدءًا من صباح الخميس الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ وحتى مساء الجمعة الموافق ١١ أغسطس ٢٠٢٣م .

أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة اخبار اليوم التخصص أعضاء هيئة التدريس والقيادات الهيئة المصرية العامة الدراسات العليا والبحوث الدراسات العلي الثالث على التوالي تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات مشروعات الصغيرة والمتوسطة

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